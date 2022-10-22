賢學思政成員7次擺街站叫光時口號　認煽動罪　3人囚30至36月

學生組織賢學思政４名前成員涉7次攞街站時，呼籲他人對抗當權者，建立香港民族，又指抗爭是以「揭竿而起」、「革命」和「戰爭」的形式進行。而抗爭將會持續，直至香港重光。他們亦呼籲他人反抗疫情防控措施，煽動公眾勿安裝或使用「安心出行」程式。四人早前承認「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」，案件今(22日)在區域法院判刑，法官郭偉健認為案件非屬「案情較輕」，可判5年以下刑期，遂判其中3名年過20歲被告入獄30至36個月，年僅19歲的女被告則入教導所。



4名被告依次為：王逸戰（21歲）、陳枳森（21歲）、朱慧盈（19歲，女）和黃沅琳（20歲，女）。王逸戰和陳枳森分別「賢學思政」的前召集人和前秘書長，朱慧盈和黃沅琳則為前發言人。法官今判王逸戰入獄36個月，陳枳森入獄34個月、黃沅琳入獄30個月，朱慧盈判入教導所。

四名被告今在區域法院被判囚.......

認為案件屬情節輕微但偏嚴重

法官郭偉健判刑時指，本案案情不及「第二代美國隊長」馬俊文的案件嚴重，馬曾在20個場合中高呼「光時」和港獨口號，4被告所屬組織只曾擺街站7次，認為屬「情節輕微」類別中偏近較嚴重者，故可判5年以下刑期或教導所。

光時口號有分裂國家之意

郭官又稱，自古以來香港人都是中國人，亦是中華民族，4名被告所發布的言論，對兒童、年青人及心智不成熟的人可能會受到影響，或誤以為香港不屬於中國。至於「光復香港、時代革命」等口號，主張香港從中國分離出去，其中王逸戰更曾3度叫「光時」口號，郭官認為，4名被告必定知道「光時」口號有港獨及分裂國家之意，以煽動公眾推翻中央政府，蓄意挑戰《國安法》。

兩名女被告原本均被判教導所

郭官指就眾被告所涉的案情，認為王逸戰及陳枳森均需判囚，他原本想判兩名女被告黃沅琳及朱慧盈入教導所，惟黃沅琳透過律師表示希望判監以知確實刑期，以安排她日後的升學計劃，郭官最後改判黃入獄30個月。

擺街站呼籲他人參與抗爭

案情指，「賢學思政」於2020年5月成立，以宣揚政治立場。 於2020年10月25日至2021年6月16日期間，「賢學思政」7次在沙田港鐵站外、西洋菜南街及豉油街一帶和銅鑼灣港鐵站外等擺街站，四名被告或為講者，或作簡短發言，或協助設置和管理街站。

期間，被告聲援「12 港人」和被法庭判囚的示威者，煽動他人對抗當權者，亦曾呼籲他人反抗疫情防控措施。他們又指抗爭不會是一場傳統社會運動，而是以「揭竿而起」、「革命」和「戰爭」的形式進行，呼籲他人參與抗爭。而抗爭將會持續，直至香港重光和現有當權者被推翻。

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曾煽動公眾勿使用「安心出行」

此外， 他們又煽動他人裝備自己，稱要建立香港民族。首被告稱「賢學思政」會開辦讀書班和拳擊班，為未來做好準備。首被告、第三及第四被告亦曾帶領公眾叫喊口號「光復香港，時代革命」。

第三被告人則煽動公眾勿安裝或使用「安心出行」程式，和進入指定處所時提供假資料，令當局難以追蹤感染源頭。首三名被告於2021年9月被捕，第四被告則於同月到警署自首。

案件編號：DCCC984/2021