南丫海難十年｜海難調查十年拉鋸　3報告揭海事處錯漏惟無人落鑊

2012年10月1日，在璀璨的煙花下，南丫島對開水域一片混亂，載有124名乘客的港燈南丫四號，在煙花發放前被港九小輪海泰號撞穿，結果船尾不足兩分鐘，便直插海床，最終39名乘客死亡，包括八名兒童。

事故距今10年，特首由梁振英、換成林鄭月娥，再由李家超接任，當日的慘劇卻有不少謎團未解，案件仍未告一段落。部份海難家屬今年6月，入稟高等法院，要求召開死因研訊，望進一步揭開真相。

過去10年間，特首委仕的獨立調查委員會、當時的運輸及房屋局內部調查小組，以及警方，先後就事件展開調查完成三份報告，分別揭示海事處以往檢驗南丫四號出現失誤，未發現船隻與圖則有異，水密門消失，以致撞船後船隻於兩分鐘內極速下沉，卻始終未有官員失誤承擔法律責任。律政司去年更表明，不再就海難檢控任何人。

《香港01》重整過去十年資料，回顧難屬追尋南丫海難真相的拉鋸過程。

【南丫海難十周年系列之二】



南丫海難十周年系列報道︰



獨立調查委員會揭海事處監管多重犯錯

回到意外發生的2012年，國慶煙花匯演因一場嚴重海上交通事故，變成港殤。港府於10月4至6日下半旗致哀，全城悼念39名死者。港府在意外後，隨即高調宣布成立由法官倫明高領導的獨立調查委員會，調查肇因，並評核監管制度是否充足。委員會最後傳召113名證人親身或書面作供，包括倖存乘客、涉案船員及船長、搜救人員、海事處官員、造船廠職員等，單是證人出席研訊作供，已橫跨三個月。

政府於事故發生後約半年多，在2013年4月30日公布獨立調查委員會報告，揭發涉事被撞的「南丫四號」從船隻設計、建造、檢驗過程接二連三出錯，當中圖則自相矛盾、漏裝水密門、抗沉數據計算長期出錯、沒有兒童救生衣，而且座椅安裝不穩。

報告直指，監管制度有嚴重問題，但海事處官員未有發現，當中南丫四號船艙內「消失的水密門」，更是「南丫四號」於兩分鐘內迅速下沉的關鍵。

獨立調查委員會報告的封面

政府曾組內部調查小組查海事處官員缺失 多達52人受查

在報告公布前，南丫四號船長周志偉，及海泰號船長黎細明均被控誤殺罪，當時政府稱為免影響司法程序，獨立調查委員會報告內容，並未全面公開。另外，因應調查報告揭露海事處嚴重失誤，2013年5月，時任運輸及房屋局局長張炳良宣布，會於該年6月成立內部調查小組，徹查海事處官員是否有缺失，調查對象涉及52人，各人由1994年11月起，曾處理南丫四號的審查及批核等工作。

時任運輸及房屋局局長張炳良（資料圖片）

17名海事處官員被指行為不當 名單未有公開

內部調查報告長達430頁，政府只以摘要形式，濃縮為30頁公布，當中提到有17名海事處官員在執行有關南丫四號的職責期間行為不當，建議向七人採取正式紀律行動，六人警告了事，其餘四人則已退休。然而，摘要未有提及涉事官員的姓名、涉及的失當行為、紀律跟進結果等，報告至今未公開，「消失的水密門」等責任問題仍未水落石出。

警方調查報告2021年曝光 警建議召開死因研訊

政府不願公布內部調查報告，警方則有另一份長達2,000頁的《南丫海難死亡調查報告》，涵蓋91名證人的口供，於2015年呈交予死因裁判官。該份報告直至2021年，才由死難者家屬索取曝光。同樣地，報告指南丫四號圖則與實況不符，水密門消失，矛頭直指製造商財利船廠，以及負責審批的海事處官員。報告指，由於案件嚴重，並涉及重大公眾利益，建議召開死因研訊。

警方2015年向死因裁判官呈交2000多頁的《南丫海難死亡調查報告》，有91名證人的口供，總結建議召開死因研訊。（資料圖片／余俊亮攝）

兩海事處官員判囚 惟涉及罪名與海難非直接相關

雖然三份報告都有提到南丫四號審批問題，海事處官員責無旁貸，然而10年來都未有相關人員因驗船事宜負責。事實上，整件事故中只有四人成為階下囚，南丫四號及海泰號兩名船長，由於海上危害他人安全罪名，後者再加上誤殺罪罪成，二人分別於2015年2月被判囚九個月及八年。據報道，聆訊期間海泰號船長被專家評表現「差劣」，要負上極大責任，未按規則右轉避免相撞，反而轉左；南丫四號船長則表現「可以」。

另外，時任海事處高級驗船督察黃鑑清，由於向調查委員會撒謊，被裁定作假證供，入獄15個月。至於時任海事處助理處長蘇平治，由於指示下屬毋須根據新法例檢驗船隻是否有足夠救生衣，致使南丫四號欠缺足夠救生衣。蘇因而於2016年中被裁定公職人員行為失當罪，監禁16個月，但他隨後上訴，雖然維持定罪，但刑期上訴得直，只需服刑四個半月。

律政司2020年表明不再檢控任何人 死因庭拒開死因研訊

至於17名於政府內部調查報告涉行為不當的海事處官員，以及九名於獨立調查報告被點名有錯失的官員，最終未有承擔任何刑事責任，當局亦未公開受紀律行動懲處人員名單及內容。當日被獨立調查委員會報告點名犯錯的驗船官員，蔡志全及廖朝暉，今日已官至海事處助理處長。

即使三份報告都已指出問題嚴重性，又未有人承擔驗船失誤的法律責任，但到2020年，律政司指決定不再檢控任何人，死因庭亦指死者的死因明確，毋須召開死因研訊，各死者的死亡證最終於事故九年後，在2021年才批出。

難屬自行找出新證據要求召開死因研訊 最遲10.31有裁決

到今年6月，其中四名死者的家屬，入稟高等法院，指發現新證據，要求法庭展開死因研訊。法官指需審視多年來的文件，將於10 月 31日或之前頒下判詞。這宗橫跨十年、歷經三任特首的慘劇，始終未告一段落，政府內部報告仍未公開，圖則設計、檢驗失誤的責任誰屬，此刻仍未水落石出。