南丫海難十年｜難屬梁淑玲耗兩年尋證據求開死因庭︰我想知道真相

「結果係去到凌晨…就知道…就知道唔使去醫院喇…去葵芳（涌）殮房等就得㗎喇…」本來字字鏗鏘的梁淑玲，憶起十年前從電視新聞看到至愛胞弟遇難的消息，女強人的鐵甲亦被淚水洗走。十年前的國慶夜，剛入職港燈、負責在公司煙花活動接待賓客的弟弟梁家杰，命喪大海。其姐梁淑玲苦候警方、政府的調查8年，一直得不到結果，兩年前法庭更決定不召開死因庭，情況有如迫入絕路。

十年來強裝硬朗，梁淑玲說，對弟弟的思念是推動她堅持多年的動力，支撐她的是亡弟未完成的使命：「佢奉獻咗自己嘅一生…...喺呢件事上面，咁呢件事究竟揭露咗啲乜嘢呢？我希望可以幫佢知道真相。」在爭取接近真相之路愈走愈前，她深信，即使換轉角色，其弟亦會為她爭取到底，這是天人永隔，亦斬不斷的姊弟情。

追尋真相的路未竟，梁淑玲苦嘆，一路走來十分艱巨，受盡網上網下的冷言冷語，不少難屬尚未得到結果，便已仙遊。她耗盡兩年時間，研究政府的死因調查報告，找出新疑點，有理據入稟高等法院，申請召開死因庭，結果將於10月31日揭盅。她在弟弟墳前說：「10月31號希望我可以再嚟話你聽個結果！」



我覺得我想知道真相，只係一個好卑微嘅要求啫…... 南丫海難死難者家屬梁淑玲

【南丫海難十周年系列之三】



「咁着數嘅嘢，點解唔叫埋我哋啊？佢就話：『下年會㗎喇，今年做咗個接待嘅動作先啦咁樣。』」大學畢業，剛入職港燈任管理培訓生（Management Trainee/ MT）的梁家杰，錦繡前程才剛展開，他在10年前的10月1日早上，向胞姐梁淑玲承諾，明年會帶家人上船欣賞國慶煙花匯演。

承諾未及兌現，當晚電視新聞便播出「南丫四號」撞船消息，梁淑玲說︰「嗰一刻都唔係好相信，亦都估唔到係啲咁大件事…...」惟弟弟及港燈的電話已無法接通，她當刻想盡一切理由，去排除弟弟可能已遇難的消息。但始終要理性面對，當晚她即與家人逐間醫院拍門、打電話，又到現場等候，期望弟弟被營救的一幕，但一直等，仍未傳來好消息。

梁淑玲等不到的，不止是其弟生還的消息，更是似遠還近的海難真相。

我哋第一時間就去咗每一間醫院去拍門、打電話…去問有冇呢個傷者，繼而…...都去...…現場。現場其實我知道佢哋不停營救，我哋都好期望每一隻上嚟嘅擔架都係佢，但係我都一直都睇唔到，咁所以…再繼續去唔同醫院去拍門。結果係去到凌晨…就知道…就知道唔使去醫院喇…去葵芳（涌）殮房等就得㗎喇… 南丫海難死難者家屬梁淑玲

南丫海難十周年系列報道︰



為弟弟完成未完的使命，是梁淑玲過去十年，走上尋找真相之路的動力，但這條路卻一次又一次遇阻礙。對上一次希望幻滅，是兩年前，法庭裁定不召開死因聆訊，罕有地直接裁定39名遇難者是「非法被殺」。被迫入絕路的梁淑玲，深感沮喪，走到弟弟墳前傾訴。在她的腦海裏，已走到天國的弟弟，不曾離去。

我每次去我都有話畀佢聽我哋嘅情況，即係每次我話畀佢聽：『八年喇…我哋得到一個咁嘅…就話唔開死因庭…』咁我嗰陣時知道，我本身好徬徨，唔知道可以做啲乜嘢…到原來我可以去上高院，或者我可以去攞份（警方死因調查）報告，我又會去話畀佢聽：。『喂！我可以去攞份報告喇。』我又會話畀佢聽，到研究完之後，發覺原來我唔識睇喎…『喂！細佬，我唔識睇啊！』 南丫海難死難者家屬梁淑玲

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來回地獄又折返人間，曙光再現，但到底警方的死因調查報告，找多到少真相？梁淑玲耗盡兩年時間，從2,000頁的警方海難調查報告中，抽絲剝繭找出疑點。雖然無法解答疑團，但幾經辛苦，至少找到新的疑點、新的證據。

八年嗰一下，佢話唔開死因庭，我以為冇路行…...咁後尾佢就話，唔係㗎，如果你想知道真相，你可以去睇嗰2,000頁紙。個心理關口係克服咗好耐、好耐、好耐、好耐，先至可睇哂嗰2,000頁紙，因為你唔係就咁睇，你要理解，可能你仲要走去問，究竟嗰個terms（專有名詞）係咩意思啊？嗰隻船嘅呢個名詞係咩意思啊？你仲要去研究！ 南丫海難死難者家屬梁淑玲

2022年6月，死者家屬梁淑玲（右）及趙炳全（左）入稟高等法院，要求法庭考慮重開死因庭。（資料圖片／朱幼麗攝）

相隔兩年，梁與其他兩個海難家屬家庭，在今年6月入稟高等法院，要求召開死因庭，希望有機會將不願作供的人帶到證人欄，由家屬親自盤問，親自為弟弟走完這一條尋求真相之路，「等咗十年！都未得！𠵱家去到個門口，希望佢畀條鎖匙我啦。」

我冇信心砌100%…已經十年喇，有好多人死嘅死、傷嘅傷，可能甚至係已經移咗民…...唔係嗰個崗位，佢究竟會唔會可以噏到出嚟，個拼圖……嗰一格拼圖係咪真係已經miss咗呢？冇人知。咁但係我希望嘅就係，多啲拼圖可以搵到出嚟，咁你嗰個真相先可以砌到完滿！ 南丫海難死難者家屬梁淑玲

部份年邁的難屬已仙遊

她形容這十年，每一里路都荊棘滿途，十分艱巨，但尋找真相之路，走了十年，未竟全功，但並肩的愈來愈少，甚至有年邁的難屬未等到真相已經仙遊。她由寂寂無名的小市民，成為入稟的發起人，現時仍只能見步行步。

梁︰我哋每日都生活緊落去 但係我哋唔會忘記呢件事

事隔10年，梁淑玲仍無法釋懷，每天對家人的安全提心吊膽：「好怕再發生任何嘅唔愉快事件喺屋企人身上，反而調返轉，自己我反而唔係好驚…係擔心屋企人身上，我唔想再經歷呢啲嘢。」

難屬每天在苦痛中掙扎，但外界的冷言冷語卻愈來愈多，更曾有立法會議員公開勸說家屬「move on（釋懷）」，但梁淑玲對這些說話更耿耿於懷：「我哋其實係好想move on，但係…Sorry，應該咁話，其實我哋每日都生活緊落去，但係我哋唔會忘記呢件事，尤其是佢哋…..政府同警方work on呢件事8年，8年之後係咪應該會有一個完滿少少嘅結局呢？我相信係一個…...除咗對39條人命嘅交代、對家屬嘅交代，其實應該係對市民嘅交代。」

冇人會比家屬更了解…...更知道我哋嘅心情係…...點解咁想知道個真相。因為你嘅至愛係…...冇咗…...其實一個大好青年，可能佢冇咗好多年嘅時間，佢冇咗好多…...佢咗佢嘅一生，對於家屬嚟講係一個…永遠磨滅唔到嘅損失，所以其實我哋好想知原因！ 南丫海難死難者家屬梁淑玲

南丫海難死者家屬梁淑玲。（鄭子峰攝）

能否召開死因聆訊，有待10月31日揭盅。梁淑玲不敢抱太大期望，但即使尋找真相之路，再一次被截斷，她揚言會繼續堅持：「如果到最後，得返我自己一個人，我都會行落去，因為𠵱家我係為緊我細佬去出力，我想佢知道我係唔會放棄！」

嚟緊我都會話畀佢聽，10月31號希望我可以再嚟話你聽個結果啦。 南丫海難死難者家屬梁淑玲

梁淑玲︰我唔想喊 我唔想賣慘

梁淑玲說起話來字字鏗鏘，形象硬朗。10年後，訪問安排在梁淑玲亡弟當年登船的中環十號公眾碼頭，憶起弟弟遇難的畫面、躺在冷冰冰殮房內的遺體，再次陷進痛不欲生的漩渦。訪問初時她仍強忍淚水，但繼續說下去，已忍不住淚崩。

面對失去至親的傷痛，梁淑玲怪罪起自己：「我唔想喊啊！我唔想賣慘！」就海難入稟高等法院，要求召開死因庭後，梁淑玲一直謹言慎行，憂慮一字一句，影響法庭召開死因庭的決定。