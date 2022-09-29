南丫海難十年｜倖存者趙炳全為亡姐尋真相︰呢一刻我仍然好悲痛

「呢一刻仍然我都係好悲痛、好傷痛…...好難用筆墨去形容，真係好難。」在報章任職編輯的趙炳全，在10年前、2012年的十一國慶夜，登上港燈的船隻「南丫四號」與家人出海觀賞國慶煙花。這一夜，他經歷了海難，雖在意外中倖存，他自己在海底掙扎求存的經歷、未能在意外中救回胞姊的回憶，一年復一年將從未癒合的傷疤，血淋淋的挖開，「其實我都好想忘記呢件事。」

趙炳全對於10年前的海難，仍然諸多心結。到底為何南丫四號被撞後，在短短118秒內極速下沉？為何姊姊會勾在船底，一直都是個謎。10年過後，導致至親離世的疑團未解，距離真相始終很遠。涉事港九小輪職員不願作供，法庭未有召開死因庭；政府出爾反爾，拒絕公開獨立調查報告，海難家屬直言，真相一直都看不見、觸不到。

悲、恨、內疚折磨他10年，始終鍥而不捨。他花上10年時間尋找真相，但求釋懷、不想再看到災難在香港重演。



我係原諒咗佢哋，過唔過錯都已經過咗去啦真係，我都同唔到我家姐交代，我同唔到佢講一聲真正原因係乜嘢，但仍然…...好難話我哋唔知道… 南丫海難倖存者、難屬趙炳全

【南丫海難十周年系列之一】



與兩名海難家屬入稟求開死因聆訊

事隔10年，趙炳全再與兩名南丫海難家屬，就海難入稟高等法院，要求召開死因聆訊。家屬花上10年時間，每年忍痛的將傷疤撕開，透過不同渠道，為的只求為家人尋出真正死因——一個並非因「非法被殺」四隻字能總結的災難。

我哋希望真係知事件嘅起因、個原因，點解會咁極速，咁快下沉隻船，唔係...…唔係一隻好細嘅舢舨，咁樣呢沉咗，話反就反咗，但隻船咁快就沉咗…...一隻……成八九十呎嘅咁大隻船…... 南丫海難倖存者、難屬趙炳全

10年前的十一國慶日，趙炳全與妻女、姊姊和三位朋友，一同登上港燈的「南丫四號」欣賞國慶煙花匯演，上船不久，慘劇便發生。

七人上船六人回 南丫四號翌日吊起始見姊遺體

「開船我諗唔夠五分鐘，已經聽到boom一聲，點解會有隻船突然撞埋嚟，我覺得好奇怪。」來不及思考這離奇一幕，本身坐在南丫四號甲板、原希望坐在船上有利位置欣賞煙花的趙炳全，在猛撞之後滑到船的鐵凳下，右手折斷，未幾更整個人墮進大海，遭捲至海床。

趙炳全幾經掙扎，終於獲同行另一艘「南丫二號」救起，女兒、太太、三位朋友都在，唯獨欠缺其姊：「嗰陣時真係好想即刻落去救返…...救我家姐，但係奈何已經話…...啲人唔好再跳落去喇。其實當時真係好驚，因為諗返起已經係…...嗰種…...當你諗住成家人已經差唔多死晒…...」

當晚的畫面，未有隨歲月消磨。趙憶述，他們凌晨到殮房拍門，獲告知未見胞姊遺體，到意外後翌日，幾近完全沉沒的南丫四號被吊起，胞姊的遺體被發現勾在南丫四號的底部，命喪大海。

悲、恨、內疚糾纏他10年 看到船隻心生恐懼

姊姊魂斷大海10載，趙炳全在意外中折斷的右手已痊癒，但沉到水底的一幕、亡姊遇難的片刻，至今仍歷歷在目，烙印在其心中無法抹走。

事發後，趙炳全無法入睡，悲、恨、內疚糾纏他10年，「喺腦袋唔可以磨滅嗰一刻…...即係恐怖、恐懼嗰一刻。」10年過後，陰影揮之不去，他站在碼頭看到船隻仍心生恐懼：「我就算喺碼頭，我都唔敢搭，已經企咗喺度，我恐懼咗差唔多有六年。」

唔（止）係行過去碼頭，其實當時…見到一啲叫做密封嘅空間，都有啲…...我要走去邊呢？我要逃生，我要...…當逃生嘅時候，我要去邊呢？我諗唔到啊當時...… 南丫海難倖存者、難屬趙炳全

這段不願記起，卻又不時浮現在腦海的記憶，糾纏他足足十年，每每憶起都心如刀割。海難後，趙被診斷患上抑鬱和創傷後壓力症候群，需要接受治療，連當時年僅兩歲的女兒都要見心理專家，女兒現時亦未能忘記年幼時的這段記憶。

外界或難以理解一班家屬何以要苦苦堅持，趙說：「其實我都好想忘記呢件事！」但因為未能向自小為他供書教學的胞姊交代、未能尋找事件全盤真相，他仍然要被海難真相所糾纏。

警方2015年向死因裁判官呈交2000多頁的《南丫海難死亡調查報告》，有91名證人的口供，總結建議召開死因研訊。（資料圖片／余俊亮攝）

其實每一次拜祭我姐姐，我都同佢講，我話：「希望我可以搵到個真...…即係希望個真相，或者個真正嘅原因去攞到，或者公布出嚟，或者畀我哋知道，起碼畀家屬都知道，但係奈何，從咁多種...…我都好希望同佢講，真相原來係咁㗎。」 南丫海難倖存者、難屬趙炳全

政府拒公開內部調查報告 司法機構不召開死因聆訊

當年海難發生後，時任運輸及房屋局局長張炳良曾承諾，政府進行的內部調查報告「絕不可能不公開」，家屬苦等多年，前特首林鄭月娥於去年稱「不適宜公開」。趙炳全直言，港府曾給予一眾海難家屬很大希望，輾轉10年政府官員將這份希望擲碎，「（對）我哋一啲都唔公道！」

2020前，司法機構向家屬發信，指決定不會就南丫海難召開死因聆訊，死因裁判庭罕有地直接裁定死者「非法被殺」。部份家屬質疑，做法與警方死因調查報告的建議相違背，更將家屬等了又等、追尋真相之路「落下大閘」狠狠截斷。

趙炳全直斥司法機構決定不召開死因聆訊做法「唔公道」。（張浩維攝）

這段路愈走愈難，亦愈走愈孤單，目前與趙並肩入稟上訴的海難家屬，只餘下另外兩位難屬梁淑玲和徐志盛。趙說，一日未能向胞姊交代，一日都未能夠放棄，形容這個要挖穿傷口，才能說得出口的悲劇，直至有一天真相揭曉前，仍然要繼續對外宣告。

係！係好多人已經放棄啦，或者唔再爭取喇，爭取嚟做乜呀？可以咁講……我哋需要move on，點解唔畀機會我哋去過返我哋正常生活呢？ 南丫海難倖存者、難屬趙炳全

胞姊遇難涉及在眾多人為疏忽，經歷十年仍未取得全盤真相。記者追問趙炳全堅持下去的動力，他卻不經意地說，已放下一切怨恨，只希望導致他兩姊弟生死分離的慘劇，不會再重現。

趙炳全今年依舊拜祭亡姊，10年來，每次在亡姊墳前，都會希望得到其保祐：「其實每一年都希望講呢句：希望畀我…...因為講咗好多年，希望畀我能夠，第一，真係釋懷啦，希望畀我……其實我都好想忘記呢件事，但係我都同佢講，我希望你畀我能夠尋找到真相，唔好重蹈覆轍。」

▼2017年南丫海難五周年悼念▼

