西灣河開槍案　熊仔餅等2人圖搶警槍囚6年　官稱受槍傷咎由自取

西灣河街頭於2019年11月早上發生警員開槍事件，當日有網民發起「黎明行動」，並發生警民衝突，有「熊仔餅」之稱的學生周柏均及另一男生為助兩男逃走時，與警員糾纏，有警員開槍並射中周的腹部，他右邊肝及腎，以及兩塊肝葉須切除。周與另一男生早前被裁定企圖搶槍及阻差辦公等罪成，案件今（10日）在區域法院判刑指他們的，法官謝沈智慧指兩名被告企圖搶警員的配槍，而非普通市民身上的財物，其行為會牽起現場情緒，屬加刑因素，判兩人均各囚6年。



法官又狠斥二人，指他們明顯有計劃與滋事分子結集，眼見涉案警員獨自執勤，恃著人多勢眾尾隨挑釁，以惡霸姿態上前欺負他，公然挑戰警方執法權力，肆無忌彈，目無法紀。即使周傷勢比警員更加嚴重，胡事後患焦慮症及創傷後遺症，也全屬咎由自取，拒納此為減刑因素。



兩名被告：周柏均（23歲，IVE學生）及胡子鍵（22歲，大專生），同被控阻差辦公、企圖搶劫罪，指兩人於2019年11月11日在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍；周另被控企圖在合法羈押下逃走。

兩名襲擊警員的男子最終逃脫

案情指，當日兩名警員到現場處理示威時，其中一名警員在面對兩被告等共4人前後夾擊兼意圖搶槍時，他先後開出3槍，其中一槍擊中周的腹部，兩名有份襲擊該警員的男子逃脫，兩被告則在現場被制服。周事後送院治理，傷及其肝及腎臟，他右邊肝臟的兩塊肝葉，及右邊腎臟經手術切除，子彈則從其背部取出。

事發經過。(詳看下圖)

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法官認同警員A的人身安全受威脅

法官早前裁決指，當日現場有不少黑衣人以粗口辱罵警員，更有人稱警員A是狗，又大叫著不要讓A離開，可見他們明顯仇視A。法官形容，當時情況一觸即發，A按著槍仍未能嚇退走近的人。而兩名被告雖手無寸鐵，但眾人仍可圍攻A，故認同A的人身安全受威脅。

認為周想搶槍而非撥槍

法官續指，A及後受多方夾擊，周亦步步進逼，若此時A 失去佩槍，將無法保護自己，認為A當時用槍合理，更是別無他法。對於兩名被告的行為，法官認為周當時是把槍撥向自己，而非撥槍；胡則專注A持槍的手，而非打算救和A糾纏的白衫男。法官最後指，A案發時在正當執行職務，卻兩被告阻礙並意圖搶劫他的佩槍，周更欲從合法被羈柙下企圖逃脫，最終裁定兩人所有罪名成立。

案件編號：DCCC 475/ 2020