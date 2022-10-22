廢免針紙遇「滑鐵盧」　「以結果為目標」忽略程序公義？

新政府上場剛過百日即遇「滑鐵盧」，廢除兩萬幾張涉嫌濫發的「免針紙」決定遭推翻。高等法院在郭卓堅的司法覆核案中，裁定醫務衞生局局長盧寵茂無法律權力撤銷免針紙，更提到在司法覆核獲批後，政府才根據防疫規例刊憲廢除免針紙，此前只發新聞稿，而最重要的是相關規例並無就此賦權局長。

民主黨醫療政策發言人袁海文接受《香港01》查詢，指新政府強調「以結果為目標」，不時被質疑忽略程序公義。廢除免針紙正正顯示，這種施政理念輕視程序公義，與李家超多次提及「不符合法律的措施，政府不會做」相違背，希望政府汲取教訓。



過往司法覆核案件八成多港府勝訴

過往司法覆核案件八成多都由港府勝訴，有法律界人士解釋，因為政府一般行事謹慎，並且會經過法律風險評估，民間要挑戰政府行為其實很難。而司法覆核案件並不少，只是轟動的不多，而近年較廣為人知、而又成功挑戰的，當數反修例期間警員未展示編號，被裁定違反《人權法》，時隔兩年，警方至今仍在上訴。

今次政府宣布相關免針紙失效，起初只是透過新聞公告，政府一方在庭上辯稱是以行政手段「不承認」免針紙，法官則批評當局「玩文字遊戲」，一直未釐清法律理據，到司法覆核獲批後，政府才根據防疫規例刊憲。不過無論程序先後，法官都明言局長只可以根據《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(第599L)對免針紙施加限制，但這條法例沒賦予局長相關權力，所以即使免針紙效力成疑，亦只能交由法庭裁決。

湯家驊歸咎疫下立例趕急 條文未夠精準

湯家驊則認為，制訂有關規例時正值疫情，情況趕急，政府須在短時間內草擬法例，條文因而未夠精準。敗訴並不意味本屆政府重視結果而忽略程序公義，亦非徵詢過法律意見後，就必定沒有爭議。他相信局長當初用權必定認為做法合乎法律：「局長唔認為自己無權，但唔同人有唔同理解，唔係都唔洗打官司啦。」他強調，法庭的裁決只關乎如何理解法律條文所賦予的權力，並非道德或政治判決。

袁海文籲尊重法庭裁決：再修例乃輸打贏要

袁海文則認為，事件是新政府「以結果為目標」輕視程序公義的典型例子，他說《緊急法》確實賦予政府很大權力，但為了廢除免針紙，再加以援引修例對維持公眾信任並非好事：「政府銳意『搶人才』，外來人才都重視政府係咪尊重法庭裁決，修例代價太高，無必要為啖氣輸打贏要。」

他續指，該兩萬幾張免針紙只有三個月限期，相信不會造成很大防疫缺口，所帶來的傳播風險亦有限。