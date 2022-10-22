MIRROR演唱會｜阿Mo摘造口管疼痛紓緩　父關注調查進度：又一個月

MIRROR演唱會意外至今近三個月，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在腦神經外科病房留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（22日）轉發阿Mo父親李盛林牧師第13封代禱信指，阿Mo等候摘除造口喉管期間曾發燒，但現時氣管造口喉管已摘除，疼痛可暫時舒緩，預料傷口可於一周左右癒合，而其吞嚥反射神經亦能完全康復，將可讓他嘗試到不同質地的食物。目前，阿Mo每日須接受五至六項中西結合的治療，希望能加快其復康進度。



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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候摘造口喉管曾發燒 吞嚥反射神經完全康復助嚐不同食物

代禱信提到，阿Mo等候摘除造口喉管期間曾經發燒，等候四日後，其身體狀況終回復平穩，現時造口喉管已摘除，原有的傷口可於一周內癒合，希望能按進度逐漸復原，惟期間的飲食須更為小心，而其吞嚥反射神經能完全康復，有助他嘗試進食不同質地的食物。

每日密集進行至少五至六項結合治療

文中透露，阿Mo每日仍在密集進行至少5至6項結合的治療，希望這些結合治療能有助其復康進度，並希望外界能繼續為阿Mo祈禱，讓其感官神經和活動神經「重生」。

Mo父最近一次探望忍不住落淚：一人傷病一個家族都傷痛

阿Mo的父親又在文中提到，最近一次探訪兒子時，看到對方正在睡覺，突然忍不住落淚，形容「一人傷病，一個家庭都傷痛，一個家族都傷痛」，而其朋友和學生都不能一眼便認得出他，慨嘆他整個人都消瘦了很多。

一人傷病，一個家庭都傷痛，一個家族都傷痛......最近一次探訪，走到床邊，看到啟言正睡着，看着他的時候，眼淚不期然地流下來。 阿Mo父親李盛林牧師

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



意外發至今近三個月，政府的跨部門小組仍未公布調查結果，代禱信提到「又一個月過去了，耳中仍好像聽着已到最後階段，到尾聲了，但仍是......」

（政府跨部門工作小組） 又一個月過去了，耳中仍好像聽着「已到最後階段，到尾聲了」，但仍是...... 阿Mo父親李盛林牧師

生日醫護送上小蛋糕 阿Mo感謝每天24小時同行

另外，上周三（12日）為阿Mo生日，在生日當日，醫護為他送上小蛋糕慶祝，鼓勵他在治療路上繼續努力，阿Mo感謝醫護「每天24小時同行」。其父又指，曾兩次到銅鑼灣Stillhouse觀看阿Mo的應援燈箱，感謝過萬人扶老攜幼、排長龍支持阿Mo，亦提到在Stillhouse門外，有人打氣和慰問支持，「我們的眼淚禁不住地湧出來。」

代禱信全文：

轉發：大家繼續記念 信靠仰望



感恩：

1. 「 Stillhouse 的祝福」

我們曾兩次到訪Stillhouse。整個祝福活動看到有過萬人扶老攜幼，甚至排上了個多小時，為的是對啟言送上祝福。曾在門口被有心人送上一兩句打氣和慰問支持，我們的眼淚禁不住地湧出來。



2. 「感謝愛心醫護」

在啟言生日當晚，給他送來一個精緻美麗的細小生日蛋糕鼓勵，他更深深表示每天24 小時同行的感謝。



3. 「摘除造口喉管」

等待了四天，造口喉管終於在身體狀況回復平穩後會摘除，之前那種疼痛可暫時舒緩。（感謝神，在等候摘除期間曾發燒，仍可用這造口喉管抽痰）



代禱：

「我 (主耶穌）的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（哥林多後書 12:9）



（一）啟言最新情況

1. 「 摘除造口喉管後的適應」

原有的傷口應該可以一星期左右癒合，盼能按進度漸漸復原。期間的飲食須更為小心。



2. 「吞嚥反射神經能完全康復」

這有助於他在進食上有不同質地的嘗試。



3. 「繼續中西治療的果效」

起碼有五至六項結合的治療仍每天密集進行，盼這些結合治療能幫助啟言的復康進度。



4. 「神經訊號的傳遞」

請繼續為啟言的感官神經和活動神經的重生醒覺禱告。



（二）Mo 爸媽

1. 「一人傷病，一個家庭都傷痛，一個家族都傷痛」

最近一次的探訪，走到床邊，看到啟言正睡著，看著他的時候，眼淚不期然地流下來。祈願神醫治我們的身心靈。



2. 「Mo 爸已開始投入有限度的工作」

以前認識的朋友或學生第一眼都不能認出Mo爸來，隨著便說：嘩，你瘦了那麼多！（當然，頭髮剷去了也有這觀感吧！）



（三）政府「跨部門工作小組」

又一個月過去了，耳中仍好像聽著「已到最後階段，到尾聲了」，但仍是。。。🦒🦒🦒🦒♾️♾️🦒🦒🦒🦒

