初創生物技術公司新技術3小時找出發燒病因 助對症下藥

科學園培育計劃支持的細胞圖譜有限公司研究出未來驗血方案「Cell-Check（問細胞）」，使用Direct LS-TA專利技術，可在短時間內取得單一種細胞的基因表帶，再檢查人體細胞對疾病的反應，在3小時內找到患者發燒病因，耗材成本費100元，優於至少花48小時、成本幾千到一萬元的傳統方法，可助急症室及時幫助病人分流、醫生對症下藥提高診治效率。



中文大學化學病理學系教授、細胞圖譜有限公司創始人鄧亮生分享，去年底家中長者持續發燒兩個星期但非確診新冠病毒，通過急症室入院三個星期後，用許多傳統辦法多次檢查細菌和病毒，卻仍不明病因，持續低溫發燒，甚至情況加重，氣促且需要聞氧氣呼吸，一度被計劃送入深切治療部。在鄧亮生建議下，醫生使用「Cell-Check」方案，發現患者屬肺部對抗生素過敏，十分罕見，倘繼續用抗生素治療將加重其病情。醫生轉變治療方案，改用類固醇，一個月後病人康復出院。



傳統辦法需時長至數周 費用上萬元

鄧亮生指出，通常有三大原因導致病人發燒，包括病毒感染、細菌感染和結核病，不同病因會令身體的特定細胞做出特定的基因表帶改變，如同獨特的「指膜」。根據傳統辦法，醫生可在眾多品種的細胞中，分離出單一品種的細胞、檢測其專有反應，即「指膜」，再回溯找出病因，需時2天到數星期，成本幾千到一元不等。細胞圖譜發明的新辦法，則是不需要分離細胞，即可達到此目的。

中文大學化學病理學系教授、細胞圖譜有限公司創始人鄧亮生鄧亮生講解「Cell-Check（問細胞）」。（劉夢婷攝）

比喻「用機器將細胞全部壓扁」分析病因 收費可500元

鄧亮生比喻，在一堆細胞中提取單一細胞很耗時間，但用機器將細胞全部壓扁，不同細胞鑲嵌在一起，將會得到一個類似拼圖的結果。「我地就會用個電腦切開拼圖，來確定邊幅拼圖有感染，邊幅係正常嗰幅。」當找到感染的那幅細胞「拼圖」後，便可根據「指膜」分析出病因，全程只需要三個小時。

鄧亮生指出，技術拿到驗證、證實實驗數據後才可投入使用。整個方案的耗材費用100元，計入實際使用的人力成本等，大約可收費500元。

細胞圖譜研究團隊還包括中文大學計算機科學與工程學系榮休教授梁廣錫及其他大專學生。鄧亮生表示，團隊的基礎研究使用美國國家衛生院（NIH）100批公共數據，每批50人，即一共5,000名不同病因發燒患者的數據，由樣本得到結果，實驗中準確度約九成，但「真正落地做未必咁高」。

中文大學計算機科學與工程系榮休教授梁廣錫（左）與化學病理學系教授、細胞圖譜有限公司創始人鄧亮生。（劉夢婷攝）

助急症室快速分流對症下藥 專利技術冀一年內投入使用

鄧亮生表示，如今香港公立醫院平均每日有四五千人次到急症室求診，當中不少發燒症狀。他用家中發燒長者實例說明，倘若醫生未找到發燒主因用錯治療方法，可能造成嚴重後果，如用團隊發明的「Cell-Check」方案，則可於三小時左右為急症室分流，減輕公立醫療系統負擔。

驗血方案涉及到的Direct LS-TA專利技術已拿到中國大陸、美國及香港的專利，並曾在2020粵港澳大灣區高價值專利培育佈局大賽中獲銀獎，2021年獲日內瓦發明展金獎。（劉夢婷攝）

目前，方案涉及到的Direct LS-TA專利技術已拿到中國大陸、美國及香港的專利，並曾在2020粵港澳大灣區高價值專利培育佈局大賽中獲銀獎，2021年獲日內瓦發明展金獎。鄧亮生表示，鄧亮生說：「依家仲做緊臨床測試，收集100位威爾士親王醫院嘅病人嘅樣本研究。」