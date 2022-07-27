醫生湯愷廸涉宣傳及誇大醫學美容療程　醫委會判罰停牌2個月緩刑

普通科醫生湯愷廸涉於2019年至2020年間，分別在社交媒體Facebook及Instagram宣傳及誇大其名下「映匯醫學集團」的醫學美容療程，被控四項專業失德。醫務委員會今日（27日）就事件召開紀律聆訊，並判罰湯愷廸停牌兩個月，但緩刑24個月。



案情指，Instagram cosmed.hk曾於2020年8月12日， 發布有關湯愷廸的個人相片、個人醫學美容經驗宣傳的字句：「搵一個喺醫美行業經驗豐富、醫歷深、手勢好的香港註冊醫生」、展示湯在Cosmed「映匯醫學集團」的業務等。cosmed.hk的貼文稱「希望你吾好成為下一個要搵我哋顧問醫生拯救的一份子」，並在貼文標籤「#不硬銷不取巧」、「#專業安全有效」、「#無痕去眼袋」等。

2019年至2020年間，Cosmed「映匯醫學集團」的Facebook專頁亦有發布「『Cosmed 無痕去眼袋療程』適合所有眼袋類型，去除眼袋效果理想，做完比之後真實年齡更後生、更醒神。只需30分鐘，唔駛開刀，唔留疤痕，復原期短！」的貼文。

另外，2020年，AIA 保險代理Tommy Ko邀請湯出席醫學美容分享會，並把湯的照片發布在自己的Facebook，更發文「Happy Friday，雖然不能喝酒，但為了消滅個大眼袋，值得」及「感謝湯醫生神手」等。

醫委會。（資料圖片）

控方表示，Cosmed「映匯醫學集團」的貼文含有宣傳及誇大成份，意圖驅使顧客嘗試該公司的療程。

醫委會主席劉允怡在聆訊上指出，Facebook貼文中指「療程適合所有眼袋類型及完成療程後可比真實年齡更年輕」，質疑「never see operation that can apply to everybody （從來沒見過一項手術可應用在所有人身上）」，更能達到100%成功，又形容「this is just common sense（這只是基本常識）」，認為貼文用詞誇大療程效果。

控方又指，被告在書面供稱與Tommy Ko沒有私人聯繫，對其發布在Facebook的貼文亦不知情。惟控方表示，Tommy Ko曾是湯的顧客，曾出現在Cosmed「映匯醫學集團」Facebook專頁的貼文，貼文中展示Tommy Ko接受醫美療程前後的相片，故難以相信二人沒有聯繫。

辯方律師回應指，被告的社交媒體是交由一間公司營運，並由此公司發布貼文，故未有察覺所發布的相關貼文。被告在接獲投訴後，已立即認罪，並即時聯絡相關公司及Tommy Ko刪除貼文。

辯方律師又引述數封求情信，均指被告為人善良、刻苦耐勞、值得信賴。醫委會指，為了避免被告再發生同樣錯誤，決定判處湯愷廸停牌兩個月，緩刑24個月。