醫生湯愷廸涉宣傳及誇大醫學美容療程　醫委會判罰停牌2個月緩刑

普通科醫生湯愷廸涉於2019年至2020年間,分別在社交媒體Facebook及Instagram宣傳及誇大其名下「映匯醫學集團」的醫學美容療程,被控四項專業失德。醫務委員會今日(27日)就事件召開紀律聆訊,並判罰湯愷廸停牌兩個月,但緩刑24個月。



案情指,Instagram cosmed.hk曾於2020年8月12日, 發布有關湯愷廸的個人相片、個人醫學美容經驗宣傳的字句:「搵一個喺醫美行業經驗豐富、醫歷深、手勢好的香港註冊醫生」、展示湯在Cosmed「映匯醫學集團」的業務等。cosmed.hk的貼文稱「希望你吾好成為下一個要搵我哋顧問醫生拯救的一份子」,並在貼文標籤「#不硬銷不取巧」、「#專業安全有效」、「#無痕去眼袋」等。

2019年至2020年間,Cosmed「映匯醫學集團」的Facebook專頁亦有發布「『Cosmed 無痕去眼袋療程』適合所有眼袋類型,去除眼袋效果理想,做完比之後真實年齡更後生、更醒神。只需30分鐘,唔駛開刀,唔留疤痕,復原期短!」的貼文。

另外,2020年,AIA 保險代理Tommy Ko邀請湯出席醫學美容分享會,並把湯的照片發布在自己的Facebook,更發文「Happy Friday,雖然不能喝酒,但為了消滅個大眼袋,值得」及「感謝湯醫生神手」等。

醫委會。(資料圖片)

控方表示,Cosmed「映匯醫學集團」的貼文含有宣傳及誇大成份,意圖驅使顧客嘗試該公司的療程。

醫委會主席劉允怡在聆訊上指出,Facebook貼文中指「療程適合所有眼袋類型及完成療程後可比真實年齡更年輕」,質疑「never see operation that can apply to everybody (從來沒見過一項手術可應用在所有人身上)」,更能達到100%成功,又形容「this is just common sense(這只是基本常識)」,認為貼文用詞誇大療程效果。

控方又指,被告在書面供稱與Tommy Ko沒有私人聯繫,對其發布在Facebook的貼文亦不知情。惟控方表示,Tommy Ko曾是湯的顧客,曾出現在Cosmed「映匯醫學集團」Facebook專頁的貼文,貼文中展示Tommy Ko接受醫美療程前後的相片,故難以相信二人沒有聯繫。

辯方律師回應指,被告的社交媒體是交由一間公司營運,並由此公司發布貼文,故未有察覺所發布的相關貼文。被告在接獲投訴後,已立即認罪,並即時聯絡相關公司及Tommy Ko刪除貼文。

辯方律師又引述數封求情信,均指被告為人善良、刻苦耐勞、值得信賴。醫委會指,為了避免被告再發生同樣錯誤,決定判處湯愷廸停牌兩個月,緩刑24個月。