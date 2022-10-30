疫情｜增5210宗確診　輸入個案達478宗再創新高　佔整體個案9.17%

新冠肺炎疫情持續，本港今日（30日）新增5,210宗確診，當中輸入個案佔478宗，再創新高，確診比率佔單日機場入境旅客4.80%，比率較前一日上升1.41百分點。 另外，再多12人死亡，本港累計死亡個案共10,385宗。



今日疫情概要：



-增5,210宗確診。

-輸入個案478宗，佔同日確診個案9.17%；相比同日9,965名機場入境人數，比率則為4.80%，七日平均比率是4.17%。

-新增12人死亡，7日平均死亡率稍升至0.154%，累計死亡人數為10385宗。

-輸入個案中累計發現202宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及22宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及7宗BQ.1.1亞系個案。

-單日增11名病人危殆或嚴重，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數升至5.6%。



衞生署今日公布新增5,210宗確診個案，當中本地個案佔4,732宗；輸入個案為478宗，佔整體個案9.17%，比昨日上升2.26個百分點，新增輸入個案當中，318宗涉及機場檢測樣本、110宗涉及第1至3日樣本，餘下50宗涉及第4至7日樣本。

此外，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現發現202宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及22宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及7宗BQ.1.1亞系個案，變異病毒個案維持不變。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月21日至27日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及91.5%。

10間院舍呈報個案共11院友確診

學校呈報方面，今日為學校假期，未有新呈報個案，但有3間學校各有一班需要停課。院舍方面，今日有10間院舍有呈報個案，涉及3間安老院舍及7間殘疾人士院舍，有11名院友確診，41名院友要檢疫。

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+ 11

呈報陽性個案的安老院舍：



1、樂善堂梁銶琚敬老之家 (九龍黃大仙竹園南邨華園樓2字樓)

2、保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心 (新界葵涌葵盛東邨盛和樓地下（部分）及二樓（部分）至七樓)

3、博愛醫院屯門護養院 (新界屯門兆麟街2號)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、基督教家庭服務中心誠望輔助宿舍 (新界將軍澳茵怡花園第5座一層平台)

2、基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心 (新界將軍澳尚德邨尚美樓地下A室及1樓至5樓)

3、保良局原馮寶添紀念宿舍 (九龍觀塘翠屏(南)邨翠桐樓2樓)

4、路德會何文田宿舍 (九龍何文田邨欣文樓5樓(部份)及冠暉苑高暉閣(B座)5樓(部份))

5、香港紅十字會順利宿舍 (九龍觀塘順利邨利明樓地下18-31及32A室)

6、利民會環翠之家 (香港柴灣環翠邨富翠樓地下101-108號及一樓201-208號)

7、基督教家庭服務中心尚恩家舍 (九龍深水埗蘇屋邨茶花樓2樓)

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+ 9

新增197名確診病人留院

另外，醫管局公布截至今日凌晨零時，共有1,955名確診病人留醫治療，較前一日多21人；當中有197名新增確診病人，佔約10.1%。計算近7日每日平均新入院病人為232人。

目前留醫的病人中，175名病人正接受氧氣治療，另有9名病人需要以呼吸機協助呼吸。現時留院的危殆及嚴重病人分別有29名及41名，危殆病人較昨日少3人，而嚴重病人則增2人，當中9名危殆病人正接受深切治療。新增危重病人佔新入院病人5.6%。

增12人死亡涉6男6女

醫管局指出，過去一日新呈報12名確診病人在公立醫院離世，死者涉6男6女，年齡介乎56至102歲，其中1人來自院舍。打針方面，1人已打4針、6人已打3針、4人已打2針，以及1人無接種記錄。

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