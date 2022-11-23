審計報告｜10%班組僅1人報名　葵青康健中心員工流失率達101%

本港近年來力推基層醫療發展，並在十八區均設立地區康健中心及康健站，推廣市民注重健康。不過，最新一期的審計報告就發現，市民參與葵青地區康健中心的出席率不高，當中9月內舉辦的小組活戶中一成班組只有一人報名，而在有最低報名人數的班組內，有近四成報名人數並不符合指引，參與人數不足名額的五成。



另外，審計報告亦揭發，葵青地區康健中心員工流失率偏高，2021/22年度員工流失率為101%，其中以提供護理服務的員工流失最為嚴峻，達128%。當中2019年3月至今年3月期間，已有3名執行總監先後辭職，各在中心工作的時間不足一年。



醫務衞生局同意審計署的建議，會考慮審計署意見和建議，以及將於今年內發布的《基層醫療健康藍圖》，從而改良地區康健中心計劃，為市民提供優質的基層醫療健康服務。



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基層醫療發展為醫衞局大力推動的政策之一，而今年十八區亦先後設立地區康健中心及康健站，推廣市民注重健康。葵青地區康健中心為首個成立的地區康健中心，審計署最近就地區康健中心計劃進行審查，發現中心有2021/22年度9項年度服務量目標中仍有 4 項未能達標，包括基本健康評估、高血壓及糖尿病管理等。

75個班組只有1名會員報名

審計署亦發現，葵青地區康健中心在今年9月舉辦的701個班組中，有11%即75個班組只有1名會員報名，而設有最低報名人數的 362 個班組中，有38%報名人數並不符合指引，參與人數不足名額的五成，當中以講解糖尿病／高血壓自我管理計劃的最為嚴峻，逾六成班別不達最低報名人數。

根據服務合約，成為健康中心會員可以每年出席健康風險評估，惟審計署發現已入會一年的會員出席年度健康風險評估的百分比偏低，以2020年10月登記入會的會員為例，其本應在2021年10月進行年度評估，但截至同年12月，出席評估的會員只佔9%。

現時如地區康健中心會為市民進行健康篩查，如發現市民有糖尿病及高血壓風險，會轉介會員參加篩查計劃。不過，葵青地區康健中心獲轉介會員人數只有七成人願意參加篩查計劃，而未參加篩查計劃的會員中46%的會員選擇由醫管局跟進。

網絡營養師應3人僅一人獲聘

部分地康健中心區亦未可以找到符合服務合約訂明所需的網絡服務提供者最低人數，截至今年3月31日卻只聘得 1 名網絡營養師，較合約列為3人少。截至今年3月31日，大部分地區康健站均未達所承諾醫療服務提供者的數目，如在11間地區康健站中，有 8 間則未能委聘和維持承諾的認可化驗所數目。

另外，審計署亦根據截至去年11月30日在葵青地區康健中心網站上的網絡服務提供者資料，於同日向30名網絡服務提供者作匿名電話查詢，發現有2名中醫師及1名言語治療師亦已沒有在心網站所列的診所駐診。

護理服務的員工流失達128%

審計署調查亦發現，葵青地區康健中心員工流失率偏高，2021/22年度員工流失率為101%，其中以提供護理服務的員工流失最為嚴峻，達128%。另外，2019年3月至今年3月期間，已有3名執行總監先後辭職，各在中心工作的時間不足一年，執行總監的職位亦曾在某些時期懸空，最長達 5 個月之久；同一時期先後有 2 名總護理統籌主任辭職，分別在葵青地區康健中心服務約11和 19個月。

審計署亦發現，部分職位的人手數目未達規定，如地區康健中心核心團隊應有5名社工。然而，截至 2022年3月31日，只聘得 2 名社工。

葵青地區康健中心解釋，附屬中心的護士流失較多，中心遂聘用若干兼職護士作為過渡安排，以填補職位空缺；至於社工人手不足的情況，主要因招聘困難所致。審計署認為，為確保服務質素和避免員工工作量過重，醫衞局需要密切監察葵青地區康健中心有否遵從服務合約上的人手規定。

醫衞局考慮審計報告建議

醫務衞生局表示，局長感謝審計署進行是項審查並提出多項改善地區康健中心計劃的建議，並表示會考慮審計報告書所載的審計署意見和建議，以及將於2022 年內發布的《基層醫療健康藍圖》，從而改良地區康健中心計劃，為市民提供優質的基層醫療健康服務。