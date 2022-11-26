「灣港」青年招聘博覽提供4100職位　內地生想留港工作：人工較高

近年香港經濟受外圍因素影響，有青年覺得就業前景悲觀。為鼓勵和支持青年到粵港澳大灣區內地城市工作和發展事業，有社團今日（26日）在灣仔會展舉辦青年灣港就業招聘博覽會，提供4,100多個職位，大灣區佔當中約600個。有求職港青想發展製造業，擬赴深工作，有內地留學生則認為香港薪酬吸引想留港工作。



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香港廣東社團總會聯同15個省級社團舉辦是次就業招聘博覽會，共有130間企業參加，包括恒基兆業、信和集團、中華煤氣、宏利金融、其士集團，嘉華集團等。提供逾4,100多個職位，其中香港職位約3,500個，內地灣區職位約600個。

會場提供的職位，包括月薪介乎5萬至7萬元的資深高層管理或專業職位、3至5萬元的中層管理或專業職位，以及適用於應屆畢業生或初級人員的職位。

香港教育制度比內地好 留港尋找教席

到場求職的22歲羅同學，現正就讀中文大學中文系四年級，自小在廣東佛山長大，對香港文化亦相當熟悉，有意留在香港工作，「想留返喺香港做嘢，覺得香港成個教育制度比內地好。」

在疫情下學校減少辦招聘活動，以她的文科背景，缺乏面對面的面試機會，較難在港找到與教育相關的工作。今日在博覽會中有向學校相關攤位查詢，希望找到教學的工作。

本地缺乏製造業職位 港生擬赴深圳發展

另一位是24歲的香港曾先生，於理工大學工程系畢業，希望在博覽會找到與工程或製造業相關的工作，並且能到深圳工作，「深圳來往香港比較方便，同香港一樣都係大城市。」他解釋，香港較缺乏製造業的工作職位，在工程發展上則深圳發展環境比香港好。

香港物價租金貴 薪酬亦高於內地

而26歲的求職者鍾小姐從內地來港讀書，畢業於樹仁大學工商管理學系，希望能任職市場策劃相關工作，亦曾參加學校的招聘會，但一直都未有找到心儀工作。

她表示，沒有特定想在哪個城市工作，「對我嚟講喺香港定內哋做嘢都冇所謂，但係對比之下，香港物價同租金貴，但喺內地人工冇香港咁高。」

.民政及青年事務局局長麥美娟鼓勵年輕人捉緊大灣區發展機遇，積極融入國家發展。（鄧康翹攝）

民政及青年事務局局長麥美娟在開幕禮致辭，表示香港特區政府重視香港年輕人的發展，國家亦會繼續作出關懷，培育他們成為愛國愛港、具備國際視野的新一代，特別提到「大灣區青年就業計劃」，鼓勵年輕人捉緊大灣區發展機遇，積極融入國家發展。