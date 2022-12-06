疫情．12.6｜增9952宗確診　涉725宗輸入創新高　多16人死亡

本港單日確診又貼近萬宗，今日（6日）新增9,952宗確診個案，包括725宗輸入，個案創新高，多16人死亡，累計死亡10,842宗。本地XBB個案增9宗累計113宗、BQ.1.1增2宗累計123宗。學校呈報2,472宗個案涉923間學校，共36間學校44個班別因為爆疫要停課。



今日疫情概要：



- 9,952宗確診，單日確診又再迫近一萬宗。

- 輸入個案725宗創新高，佔整體個案比率7.28%；相比同日16,771名機場入境旅客人數，確診比率則為4.23%，七日平均比率是4.03% 。

- 新增16名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.163%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,842人。

- 本地XBB個案增9宗累計113宗、，本地BQ.1.1增2宗累計123宗。

- 院舍個案維持高水平，今日26間院舍出現個案，41名院友及職員感染。

疫情．12.6｜連續四日約萬宗水平徘徊 過去一周死亡數按周升22%

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.153，即一名患者可傳染多於一人，正從低位回升。（港大醫學院圖片）

【19:34】本港疫情反覆，今單日新增逾9,000宗確診，醫務衞生局今晚（6日）發出新一份強制檢測公告，共59處上榜，包括54幢涉有確診者居住及5幢污水陽性大廈。涉有確診者居住的大廈中，東區、沙田區及屯門區均有8幢上榜，包括沙田第一城1座、愛蝶灣8 座及邁亞美海灣1座等；另外，馬灣珀麗灣1座及元朗溱柏2座亦上榜。

另有五幢涉污水陽性上榜，包括葵涌安蔭邨德蔭樓及葵涌石籬二邨石歡樓。

▼12月6日 部份強檢大廈▼



+ 1

【17:32】新冠疫情持續未見頂，本港今日（6日）新增9,952宗確診個案，雖然連續三日維持於一萬以下，惟個案較昨日上升了4.67%。輸入個案亦再次上升，今日有725宗輸入，為疫情以來新高。

今日多16人死亡，連續十日死亡人數為雙位數字。七日平均死亡人數亦微升至15.9人，七日平均死亡率為0.163%。截至今日凌晨零時零分，共有3,081名確診病人留醫治療，住院病人創近月來新高。



▼12月6日 國泰空中服務員工會授權工會採取下一步行動▼



【17:13】全球航空業逐漸復常，員工卻指待遇未能「復常」。國泰空中服務員工會今日（6日）召開緊急會員大會，討論薪酬待遇事宜。工會代表在會後表示，會上投票大比數通過授權工會採取下一步行動，視乎稍後與資方的磋商情況，決定採取任何形式的工業行動，預料會在聖誕或農曆新年前後發動。

國泰回覆指，一直與機艙服務員直接溝通，亦有與工會（FAU）進行多次會談，並指編更上備受關注的事項已適時在1月份的值勤更表得到解決，稱隨著邁向復常，欣然能為機艙服務員提供更多編更選擇。

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



+ 4

【16:50】新冠疫情持續，政府今日（5日）表示，沙田區、南區及深水埗區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉馬鞍山迎濤灣、美孚新邨第一期、香港仔崇文樓等屋苑，政府會在當區派發約5萬個快速抗原測試包。

【16:50】新冠疫情持續，政府今日（5日）表示，沙田區、南區及深水埗區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉馬鞍山迎濤灣、美孚新邨第一期、香港仔崇文樓等屋苑，政府會在當區派發約5萬個快速抗原測試包。

【15:24】第56屆工展會將於本周五（9日）至明年1月1日，在銅鑼灣維多利亞公園舉行。主辦的廠商會會長史立德今日（6日）表示，本屆展會設超過860個戶外攤位，幾乎恢復疫情前水平，他對今年工展會感到樂觀，預計可超過上年成績，銷售額超過10億元，入場人數100萬人次。現場亦特設一元特價產品，包括原價48元的罐裝紅燒元貝吉品鮑等。

▼12月6日 工展小姐在工展會開幕前亮相▼



+ 6

【10:48】政府今早（6日）派員到兩大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。其中沙田溱岸8號1座共檢查了191名受檢人士，均已按規定進行檢測。土瓜灣傲雲峰2座共檢查了261名受檢人士，當中五人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

▼12月1日 荃灣商會學校恢復全日面授，學生在校午餐▼



+ 40

▼12月1日 保良局黃永樹小學恢復全日面授▼



+ 4

現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼

