工展會路線｜一家大細同遊　睇展覽、玩攤位、買玩具

一連24日的工展會周五（9日）開鑼，場內設10個專區、逾860個攤位。難免令人花多眼亂，《香港01》精選多個攤位，整合出幾條路線，其中一條為適合一家大細的親子同遊路線。



▼12月8日 維園工展會預展▼



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第一站：經典懷舊玩具區

今屆工展會以「香港玩具時代」作為主題，在場地中心設有經典懷舊玩具區，展出60年代至90年代的經典玩具，包括黃色鴨仔、鐵皮旋轉木馬、塑膠嬰兒玩偶、飛行棋、釣魚機、多款遊戲機等。

家長來到既可以回味童年，也可跟子女講述兒時回憶，都是不錯的親子交流活動。

第二站：遊戲攤位

一場來到看完展覽，一家人可以稍移玉步到展區對面的遊戲攤位，除了拋彩虹要20元換10個代幣參與，旁邊的拍貼紙、拋頭袋、吊魚遊戲都可免費參與。

第三站：創曦玩具（攤位：4B07）

玩完攤位仍意猶未盡，大家可以到玩具區其中一個攤位創曦玩具選購心水玩具，該攤檔現時有100元選購2件玩具的優惠，有Mario 玩具車、煮飯仔、恐龍等任君選擇。

第四站：旺寶金產品（香港）有限公司（攤位：4B10）

小朋友選購完心水玩具，大人都可以到鄰近的旺寶金買玩具。該公司代理迪士尼、Marvel等品牌，除了水杯、鎖匙扣、也有多款動漫人物造型的錢罌可供購買。

第五站：EDO零食店（攤位：3B53-61）

問後一站建議大家去最近玩具區的零食店選購零食，抵買之選包括60元可選購7筒不同口味的薯片、100元4包的銅鑼燒、60元2件的炸魚片、或50元2包的粟子。

▼12月9日 工展會開鑼日市民衝入場▼



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