疫情．12.17｜增15774宗確診　輸入個案佔813宗　多24名患者離世

香港疫情續在反彈後高位徘徊，今日（17日）新增15,774宗確診，比昨日（16日）微升，當中813宗為輸入個案，462宗涉及機場檢測樣本、290宗涉及第一至三日樣本，餘下61宗涉及第四至七日樣本。 另外，今日再多24名患者離世，至今本港累計死亡個案共有11,131宗。



今日疫情概要：



- 15,774宗確診，較昨日個案微升0.3 %，第十一日維持在一萬宗的水平。

- 輸入個案813宗，佔整體個案比率 5.15%；相比同日 17,446名機場入境旅客人數，確診比率則為 4.66%，七日平均比率是 4.36% 。

- 新增24名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.184 %，整體死亡率維持 0.48%，累計死亡人數為 11,131人。

- 本地XBB個案增 6宗累計 142宗， 本地BF.7增1宗累計9宗，BQ.1.1增 3宗累計166 宗。

- 院舍個案維持高水平，今日35間院舍出現個案， 58名院友及4名職員感染。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.366，有趨向回落跡象。（港大醫學院圖片）

【18:55】醫務衞生局今晚公布最新強檢大廈名單，只有19幢上榜，比昨日再減少。其中16幢有較多確診者居住，當中將軍澳及觀塘區最多，各有3幢上榜，包括將軍澳中心 6 座、新都城 1 期 2 座、牛頭角淘大花園 D 座等。另有3幢涉污水樣本陽性，沙田區佔2幢，包括沙田水泉澳邨茂泉樓、馬鞍山欣安邨欣悅樓。

▼12月17日 部份強檢大廈▼



【17:12】港府今日公布，東區興華（一）邨、元朗區天慈邨及大埔區寶鄉邨3個屋邨的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向當局居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼12月17日 污水檢測結果呈陽性地點▼



【17:00】香港今增15,774宗確診個案，較昨日（16日）微升0.3 %，第十一日維持在一萬宗以上水平。院舍個案維持高水平，有35間院舍出現個案， 58名院友及4名職員感染。當中，北角天龍苑爆疫，16名院友確診。今日有24名病人離世，七日平均死亡人數上升至28人 ，7日平均死亡率略升至0.184 %，但全期累計死亡率則未有上升，為0.48%。

【11:42】政府今日（17日）繼續突擊強檢大，運輸署聯同大埔警區和衞生署到上水早前被納入強制檢測公告的上水中心六座進行執法行動，共檢查約188名受檢人士，當中三人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向該三人發出了10,000元定額罰款通知書。行動今日上午約8時開始，至上午約11時結束。

【10:55】澳門昨日（16日）兩名感染新冠病毒的長者死亡，二人分別是74歲及83歲，均有慢性腎功能不全等疾病，生前亦沒有接種新冠疫苗。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心重申，接種新冠疫苗可減少感染風險，呼籲市民盡快接種。

▼12月16日 高鐵西九龍站亮燈及有人員出入▼



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▼12月16日 香園圍口岸貨運效率提升▼



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▼12月16日 記者實測「願檢盡檢」身份被拒免費檢測▼



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▼12月14日 由台灣及外地入境者不再有「黃碼」限制▼



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▼12月13日 政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼

