疫情．1.1｜增23361宗確診　機場入境免核酸檢測　輸入減至326宗

踏入2023年第一日，衞生署衞生防護中心今日（1日）公布新增23,035宗本地感染個案，以及326宗檢測陽性輸入個案，總共23,361宗，較昨日少約6,000宗。多62名患者不治，總計增至11,869宗。



近期再有大量院舍院友染疫，逼爆暫託中心。社署昨公布由今日（1月1日）起調整安老院及殘疾人士院舍確診院友的安排，即只有接種少於三劑疫苗的染疫院友會獲送往暫託中心接受照顧，社署今日宣布所有暫託中心由明日起會接收上述院友。根據有關安排，已接種三劑或以上疫苗的輕症或無症狀確診院友會獲安排留在院舍照顧，並由醫管局的醫護人員提供適切的治療及支援。



昨日疫情概要：



-增29,207宗確診，較昨日升4.95%。

-輸入個案大減至424宗，佔整體個案比率1.45%；相比同日24,940機場入境旅客人次，確診比率則為1.70%，七日平均比率是4.27% 。

-新增52名患者死亡，7日平均死亡率為0.244%，整體死亡率維持至0.45%，累計死亡人數為11,807人。

-本地個案帶有新變異病毒株增加8宗，包括3宗XBB個案累計165宗，另增5宗BQ1.1累計192宗個案。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.3，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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【20:46】本港新冠病毒疫情嚴峻，不少患者咳嗽「咳到甩肺」，被捧為止咳神藥的港產「京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏」近日現搶購潮，一樽難求。記者今日（1日）下午到沙田的藥房及連鎖個人護理店視察，有萬寧店員表示今早十多盒上架不足兩小時即被搶購一空；沙田有藥房仍有貨，75毫升裝竟開價38元，與300毫升裝原售價40元相若。

【19:58】工展會今日（1日）踏入尾聲，不少攤位趁機推清貨促銷，大批市民湧至維園會場現場掃貨，有家庭主婦甫進場便花費約一萬元購入兩両冬蟲夏草 ；政府由「冬至」起容許市民在特定場所的戶外範圍飲食，有專售花膠的攤位負責人表示，自開放試食後，顧客反應熱烈，生意額增長逾一倍。有出售止痛軟膏及噴霧的攤位，數百箱相關產品「清零」，負責人料因通關在即，市民買來準備北上時送給親友。

主辦的廠商會公布，一連24日的展期共吸引過百萬人次入場，銷售總額與去年相若，有近10億元。

【18:30】中港通關在即，政務司司長陳國基今日（1月1日）在社交網站發文指，努力爭取最早在1月8日實施首階段通關。港鐵日前表示，將於星期二（3日）陸續重開高鐵列車，並按時間表運作。香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，明日（2日，星期一）起港鐵職員將回到高鐵西九站、羅湖站、落馬洲站等「埋位」準備通車，包括檢查系統，並作最後測試及演練，相信試車階段會安排車長駕駛不載客列車回到內地，但具體時間安排，仍有待內地發出時間表決定。

另外，港鐵即使於高鐵停運期間，都一直有更新高鐵車費表。記者查看高鐵網站，發現已上載1月1日生效的最新車費表。與2018年9月通車時的票價相比，短途列車二等車廂票價便宜2至7元，例如往廣州南站的成人票價，最新車費為270元，較當時便宜7元；部份長途列車的價錢更便宜愈十多元，往北京西的二等車廂索價1,204元，較當年平33元。

▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



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【17:19】衞生署衞生防護中心今日公布新增23,035宗本地感染個案，以及326宗檢測陽性輸入個案，總共23,361宗，較昨日少約6,000宗。多62名患者不治，總計增至11,869宗。

【16:50】新年伊始，每年元旦舉行的「好運1月1」 賽馬日今日（1日）於沙田馬場開鑼，有不少人到馬場感受新年氣氛，現場所見「吉位」不多。今年為新冠肺炎疫情以來，防疫措施最寬鬆的一年，隨着政府上月29日取消「疫苗通行證」，未有接種疫苗的市民亦可進入馬場。有市民疫情三年以來，今日首次入場觀看賽事。

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【16:26】在銅鑼灣維園舉行的工展會今日（1日）踏入尾聲，最後入場時間為晚上7時，結束時間為晚上8時，今午時份工展會吸引大量市民到場血拼。多間攤位趁機推出優惠「最後衝刺」清貨，更有部份攤位未入夜，所出售的產品即將售罄，甚至已被搶購一空。下文將盤點現場較受歡迎的優惠。

▼1月1日 工展會最後一日▼



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▼ 1月1日 旅發局「香港跨年倒數」煙火光影匯演照亮維港▼



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▼ 2022年12月31日 尖沙咀人群等候倒數迎2023年▼



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【13:26】政務司司長陳國基今日（1月1日）在社交網站發文指，努力爭取最早在1月8日實施首階段通關。運輸及物流局長林世雄今日表示，政府各部門正密鑼緊鼓準備通關事宜，確保各項安排能滿足跨境運輸。

運輸及物流局長林世雄表示，政府各部門正準備與內地通關。（張浩維攝）

【13:09】一年一度的元旦冬泳今日（1日）在淺水灣舉行，共有767名健兒報名、605人出席。男女子公開組賽事分別由兩名16歲的參賽者奪冠，其中黃凱蔚已蟬聯兩屆冠軍，她表示充份的熱身、搶佔頭位及賽前的熱飲，均為奪冠的秘訣，「好好嘅開頭，就會有好好嘅開始。」

▼ 2022年12月31日 尖沙咀人群等候倒數迎2023年▼



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【12:01】政務司司長陳國基在社交網站發文指，努力爭取最早在1月8日實施首階段通關，除了現時已經開放的口岸外，部分已關閉多時的口岸將會恢復運作。他又指通關初期會為往返兩地的旅客預設配額，旅客並需核酸檢測陰性才能過關。

內地本月8日起放寬防疫限制，包括有序恢復中國公民出境，特首李家超早前被問到兩地通關安排時，只重申目標最遲1月15日前可落實通關。

【11:36】2023年伊始，財政司司長陳茂波今日（1日）發表網誌，指疫情經歷三年，隨着內地及本港放寬防疫措施，相信本港旅客數字會明顯反彈，加上貨運量改善，將為本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等提供更大復蘇動力。

陳茂波又指，2023年是讓人審慎樂觀的一年，香港要認清世界和國家發展的大勢、努力奮進，加促「有為政府」與「高效市場」的結合。

財政司司長陳茂波在網誌指出，疫情困擾三年，全球正步入復常，認為2023年是讓人審慎樂觀的一年。（陳茂波網誌圖片）

▼12月30日 日本限降令首日上機乘客簽聲明7日內沒有到過內地▼



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▼12月29日 機場抵港乘客首日無需做核酸檢測▼

