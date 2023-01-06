疫情｜增19,722宗確診　連續兩日數字回升　多55人亡

新冠肺炎疫情持續，本港今（6日）新增19,722宗確診，較昨日微升7.05%。由於本港自取消機場個案核酸檢測，輸入個案持續急跌，近兩日均維持近200宗的水平，今日錄得195宗，佔整體個案比率0.99%。



另外，今日多55人死亡，七日平均死亡人數下跌至64人，但七日平均死亡率亦微升至0.313%，累計死亡人數為12,204人。



今日疫情概要：



-增19,722宗確診，連續兩日數字回升，較昨日微升7.05%。

-輸入個案大減至195宗，佔整體個案比率0.99%；相比同日23,897機場入境旅客人次，確診比率則為0.82%，七日平均比率是1.31%。

-新增55名患者死亡，7日平均死亡率為0.313%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,204人。

-本地個案帶新變異病毒株增7宗，包括1宗XBB累計共169宗，BF.7多6宗共24宗。

新冠肺炎疫情近日有回落趨勢，惟昨日及今日確診個案又再上升。本港今（6日）新增19,722宗確診，較昨日微升7.05%，當中本地個案佔19,527宗。

由於本港在12月29日取消機場個案核酸檢測，輸入個案持續急跌，近兩日均維持近200宗的水平，今日錄得195宗，佔整體個案比率0.99%。新增195宗檢測陽性輸入個案，當中包括52宗核酸檢測陽性（23宗確診、28宗無症狀感染及一宗狀況待定個案）及143宗快速抗原測試陽性個案。

由於同日機場入境人數有23,897人，確診比率為0.82%，較以往徘徊在4%，比率大幅下跌。七日平均確診人數方面亦下降至314人，七日平均確診比率為1.31%。

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+ 9

衞生署公共衞生化驗服務處於2022年12月28日至今年1月3日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約53.51%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則發現多7宗變異病毒株陽性檢測個案，分別為1宗XBB及6宗BF.7，為2男5女，年齡介乎26至88歲，累計發現169宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、24宗BF.7及195宗BQ.1.1亞系個案。

另外，今日多55人死亡，七日平均死亡人數下跌至64人，但七日平均死亡率亦微升至0.313%，累計死亡人數為12,204人。

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+ 15

學校方面，截至昨日中午共收到1,791宗呈報個案，為1,486名學生及305名教職員，分別分布在840間學校。院舍方面，確診個案維持於高水平，有32間院舍有確診個案，當中有48名院友及4名員工確診。福健護老院爆疫，有11人確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為402人，新增確診員工數目為157人。