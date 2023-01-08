疫情｜增14113宗確診按日少一成　確診2歲男童情況嚴重

本港疫情漸趨穩定，今日（8日）更是兩地首日免檢疫通關。今日新增14,113宗確診，昨日少1,737宗，連續第6日回落至一萬宗水平，輸入個案有431宗。另增66人死亡，七日平均死亡人數升至67.6人，總計死亡達12,342宗。另外，醫管局表示，新增一名確診的2歲男童情況嚴重，目前在瑪嘉烈醫院留醫。



今日疫情概要：



-增14,113宗確診，比昨日少1,737宗或11%。

-輸入個案431宗，佔整體個案比率3.05%；相比同日26,204機場入境旅客人次，確診比率則為1.64%，七日平均比率是1.42%。

-新增66名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.391%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,342人。

本港今日再增14,113宗確診。確診個案中有13,682宗為本地個案，輸入個案佔431宗，佔整體個案比率為3.05%。昨日機場入境為26,204人次，確診比率為1.64%，較昨日微跌0.38個百分點。七日平均輸入確診人數為342人，七日平均輸入確診比率為1.42%。由2020年至今，本港共累計2,768,402人確診。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月30日至1月5日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4/BA.5 亞系有關樣本佔約50.98%。

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衞生署未有發現新變種病毒Omicron亞型變種病毒株輸入及本地個案，目前累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案目前累計173宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、27宗BF.7及198宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，今日為學校假期，未有新呈報個案。院舍方面，有18間院舍有確診個案，當中有23名院友及6名員工確診。

醫管局表示，再接獲66宗新呈報死亡個案，涉及33男33女，年齡介乎54至106歲，其中24人來自院舍。打針方面，34人已打3針，10人已打2針，4人已打4針，4人已打1針，14人無打針記錄。

另外，新增一名確診的2歲男童情況嚴重，目前在瑪嘉烈醫院留醫。

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