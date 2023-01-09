疫情｜增11641宗確診回落17.5% 死亡率升破0.4%創七個月新高
撰文：呂穎姍 黃煦緻
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本港疫情漸持續回落，今日（9日）新增11,641宗確診，比昨日（8日）下跌17.5%，連續一周回落至一萬宗水平，輸入個案有323宗。另增64人死亡，七日平均死亡人數升至66.1人，總計死亡達12,406宗，但七日平均死亡率急至，今日突0.4%關口，創七個月新高。
今日疫情概要：
-增11,641宗確診，比昨日少2,472宗或17.5%。
-輸入個案323宗，佔整體個案比率2.77%；相比同日30,275機場入境旅客人次，確診比率則為1.07%，七日平均比率是1.40%。
-新增64名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.412%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,406人。
本港今日再增11,641宗確診。確診個案中有11,318宗為本地個案，輸入個案佔323宗，佔整體個案比率為2.77%。昨日機場入境為30,275人次，確診比率為1.07%，較昨日微跌0.57個百分點。七日平均輸入確診人數為335人，七日平均輸入確診比率為1.40%。由2020年至今，本港共累計2,781,581人染疫。
▼1月8日 通關首日早上入境內地旅客及港人不算多▼
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908間學校新呈報2668宗個案
衞生署公共衞生化驗服務處於12月31日至1月6日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4/BA.5 亞系有關樣本佔約49.56%。
衞生署未有發現新變種病毒Omicron亞型變種病毒株輸入及本地個案，目前累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案目前累計173宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、27宗BF.7及198宗BQ.1.1亞系個案。
學校方面，908間學校新呈報2,668宗個案，涉及2,294名學生及374名教職員。院舍方面，有16間院舍有確診個案，當中有21名院友確診。
再多64名患者死亡，七日平均死亡人數升至66人，總計死亡達12,406宗。近期七日平均死亡率急升，今日更升至0.412%，創自去年6月1日起以來，近七個月新高。
▼1月8日 特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼
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疫情｜增16423宗確診 多63人死 本地增4宗新變異病毒株個案通關｜消息指初期暫定3口岸每日共5萬個配額 福田最多有3.5萬個通關｜田北辰：高鐵未能在首日復運是天大笑話 港人不能直通廣州通關｜入境處落馬洲及港澳碼頭演練 測試過關、遣返被拒入境者通關內地︱海關：帶受管制藥物出入境需衞生署許可證 違者可被控澳門通關︱噴射飛航可隨時復航 初期每日16日間班次來往氹仔上環通關內地｜多國收緊中國入境限制 國際航空運輸協會：極度失望日本1.8起准香港航班用所有機場及加班 運輸局爭取撤銷全部限制荃灣花園及花都廣場等污水監測呈陽性 政府派4.5萬個快測包新界法醫學大樓啟用解剖室曝光 疫情惡化公眾殮房接收遺體增6成醫管局稱指定診所及遙距診症每日服務4000人次 議員促增聘醫生