疫情｜增11641宗確診回落17.5%　死亡率升破0.4%創七個月新高

本港疫情漸持續回落，今日（9日）新增11,641宗確診，比昨日（8日）下跌17.5%，連續一周回落至一萬宗水平，輸入個案有323宗。另增64人死亡，七日平均死亡人數升至66.1人，總計死亡達12,406宗，但七日平均死亡率急至，今日突0.4%關口，創七個月新高。



今日疫情概要：



-增11,641宗確診，比昨日少2,472宗或17.5%。

-輸入個案323宗，佔整體個案比率2.77%；相比同日30,275機場入境旅客人次，確診比率則為1.07%，七日平均比率是1.40%。

-新增64名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.412%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,406人。

本港今日再增11,641宗確診。確診個案中有11,318宗為本地個案，輸入個案佔323宗，佔整體個案比率為2.77%。昨日機場入境為30,275人次，確診比率為1.07%，較昨日微跌0.57個百分點。七日平均輸入確診人數為335人，七日平均輸入確診比率為1.40%。由2020年至今，本港共累計2,781,581人染疫。

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908間學校新呈報2668宗個案

衞生署公共衞生化驗服務處於12月31日至1月6日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4/BA.5 亞系有關樣本佔約49.56%。

衞生署未有發現新變種病毒Omicron亞型變種病毒株輸入及本地個案，目前累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案目前累計173宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、27宗BF.7及198宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，908間學校新呈報2,668宗個案，涉及2,294名學生及374名教職員。院舍方面，有16間院舍有確診個案，當中有21名院友確診。

再多64名患者死亡，七日平均死亡人數升至66人，總計死亡達12,406宗。近期七日平均死亡率急升，今日更升至0.412%，創自去年6月1日起以來，近七個月新高。

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