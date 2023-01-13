立場新聞案｜鍾沛權指煽動的檢控基礎幾隨意　反問：叫人點遵守

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（13日）在區域法院續。鍾繼續對控方指涉煽動的文章逐一解釋，強調所有文章沒有一篇屬惡意，亦否認有控方所指的「穿鑿附會」。對於兩篇非他審批的文章，其中一篇被指內容不實，但鍾稱其同事之後曾作fact check（事實查證），證實說法，另一篇有關鄒幸彤獲民主人士獎一文，各報報道亦大同小異。覺得控方就「煽動」的檢控基礎「幾隨意」，界線模糊不清，反問：「咁叫人點遵守呢？」



文章絕非穿鑿附會

提及涉案區家麟撰寫的文章，《「煽動」作為一種法律武器》，鍾憶述當時有不少圍繞黎智英案的爭議，政府曾要求外國銀行凍結黎的海外財產，討論上升至會否影響國際金融中心的地位。鍾認為在過去兩年，社會上的一些爭議是否真誠地存在，不同意的人可以說這是多餘和無必要，那就用道理說服人。對於控方批評文章屬「穿鑿附會」，鍾稱絕對不是，認為雙方可就不同意見作討論，笑言：「講還講唔好郁手啊。」

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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沒有任何一篇涉案的文章屬惡意

至於羅冠聰的自撰博客文章《在亂世中堅強：低谷、幽暗與希宴》，控方指羅以感性宣言渲染讀者，美化反修例運動中的非法暴力行為，以煽動對中國和香港政府的仇恨及暴力。鍾不認為羅發表其想法屬煽動，又指他對文章的理解，羅從不會提倡暴力。鍾另指，他不認為涉案所有評論文章中有任何一篇屬「惡意」，指筆者均是真誠表達批評及望帶來改變。

鍾沛權指，以他對文章的理解，羅冠聰從不會提倡暴力。（資料圖片 / 黃國立攝）

中大衝突報道有作事實查證

辯方之後引述並非由鍾審批兩篇文章，包括中大衝突兩周年的專訪文章，控方指《立場》發表該文章的目的，是想重燃己冷卻的暴力抗爭。鍾憶述指，當時警方批評文章不盡不實，稱警方未有攻入中大，及未有人講：「燒晒佢啦」。事後《立場》同事有「Fact check(事實查核)」，查找一些片段，顯示警方的確有進入中大校園，亦有錄音中聽到：「燒晒佢啦。」證實文章無事實上錯誤，同事最後亦有就此出了澄清報道。

鍾沛權又指，鄒幸彤獲獎時，她已被拘留，沒有傳媒能訪問她，各報章均引她的聲明作報道，內容亦大同小異。（黃偉民攝）

各報均以鄒幸彤聲明撰寫報道

至於第17篇文章：《鄒幸彤「中國傑出民主人士獎」：香港發生的一切是對世界的警號》一文，此文亦非鍾審批，但控方指文章將犯人包裝為「人權鬥士」，借其口攻擊政權。鍾稱當時鄒已被還柙在獄中，沒有媒體能訪問到她，其他媒體也是用鄒的公開聲明撰寫報道，文章亦大同小異。若此文亦能作為罪證，也可以看出煽動罪的界線很隨意且模糊不清，質疑：「咁叫人點遵守呢？」

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022