天瑜疑因蚊叮致細菌感染被送往NICU　須留院過聖誕接受抗生素治療

天瑜在2020年進行腫瘤切除手術期間，因醫療事故全身癱瘓成植物人。今年11月初天瑜終於能短暫回家，於新居住四日三夜，與父母共享天倫之樂。天瑜爸爸早前曾表示希望能接天瑜回家過聖誕，但昨日（19日）卻發布了一段片段，指天瑜早前因臉部紅腫須留院接受抗生素治療，估計只能在醫院度過聖誕節。



臉部突然紅腫被轉送至兒童深切治療部

天瑜爸爸拍片錄下天瑜的狀況，他指12月13日時，天瑜右邊臉部突然紅腫，疑似皮膚過敏。醫生為她注射抗生素後情況仍沒有改善，其後另一邊臉更出現紅腫。12月17日天瑜被轉送到瑪麗醫院新生兒深切治療部（NICU）作詳細檢查。

疑因蚊叮致傷口細菌感染

經不同部門的醫生檢查以及電腦掃描後，發現天瑜的軟組織發炎。有護士曾在天瑜出現紅腫當天，看到她的右邊臉上有疑似被蚊叮的痕跡，懷疑是因蚊叮傷口被細菌感染，而引致發炎及紅腫，需注射抗生素。

天瑜爸爸表示天瑜的雙手也開始水腫，手背上也滿布多個針孔傷口，醫生未能在天瑜的手背和腳背上找到適合的血管作注射，只能在大腿上找血管開導管作注射之用。天瑜的兩邊耳朵、眼皮都有紅腫問題，更腫到睜不開眼。

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情況好轉惟需留院過聖誕

幸好到12月19日，天瑜臉上已經逐漸消腫並回復精神。不過醫生卻表示抗生素療程需要持續2周。現時天瑜的情況已經逐漸好轉，各種指數開始回復正常。不過估計天瑜今年仍然要在醫院度過聖誕節。

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