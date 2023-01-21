大三罷　7被告在中環集結等囚9至18月　1學生認販毒總刑期51月

2019年11月有網民發起全港大三罷行動，中環亦有人聚集，並有人用磚頭及竹枝等堵路，警方在傍晚驅散時拘捕多人，其中7名被告，今(21日)在區域法院判刑，法官林偉權指，案發在中環主要街道，涉及範圍廣及人數均多，亦有公共設施受破壞，對商舖及市民造成不便，事件被廣泛報道，亦使人留下法制崩壞的壞印象，各被告亦涉作出擾亂秩序的行為，故判7名被告入獄9至18個月，其中一名22歲男學生另承認販運毒品可卡因，被加刑至總刑期51個月。



7名被告：江偉文（20 歲，學生）、黃朗勤（22 歲，學生）、葉柏良（25 歲，冷氣技工）、黃鋆國（24 歲，招待員）、劉好途（22 歲，保險經紀）、李浩章（20 歲，無業），及呂傑靈（35歲，設計師），首6人被控非法集結罪，指他們於2019年11月13日香港中環畢打街、德輔道中、遮打道、干諾道中、雪廠街及皇后大道中一帶，連同其他身份不詳的人參與非法集結，李浩章另因塗鴉被裁定刑事毀壞罪；呂則被發現藏有士巴拿等物品，被裁定管有物品意圖摧毀或損壞財產罪成。

集結案7被告被判囚9至18個月

江偉文及葉栢良在開審前已承認非法集結罪，今被判囚9及10個月，黃朗勤、黃鋆國、劉好途均在審訊後被裁定罪成，同被判監16個月，李浩章則被判監18個月，呂只涉管有物品意圖損壞財產罪，判囚9個月。

江另涉販毒囚51月

另外，江偉文今承認在2021年6月8日販運及管有逾17克及1.9克可卡因毒品，被判監45個月，林官准他部份刑期與非法集結罪同期執行，兩案共須服刑51個月。

2019年11月13日，示威者中午起在中環集結，至晚上警方採驅散行動才散去。(詳看下圖)

控方案情指，案發當日下午2時許，示威者在德輔道中一帶聚集，並呼叫口號 「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong J等口號，並做「五大訴求」手勢，亦有人用磚頭、竹枝等設置路障，堵塞車路。其後他們又在干諾道中、畢打街等堵路，有人在中環站 D1 出口縱火及塗鴉，亦有示威者用士巴拿破壞交通燈。晚上約7時半，警方作驅散及清場行動，拘捕68人，包括本案的被告。

各名被告均被拍當日有在現場出現，並有口罩、手套、頭盔及護目鏡等裝備，李浩章被拍到在中環站的外牆塗鴉，呂則被發現管有3支士巴拿。

案件編號：DCCC 345/2021