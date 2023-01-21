年三十交通｜港鐵通宵行駛　盤點新春好去處　頭炷香、拋寶牒回歸

踏入兔年，本港亦逐步邁進復常，今年全港有多個節慶活動，包括受疫情影響、闊別兩年的黃大仙祠上頭炷香及林村許願節等，《香港01》盤點相關資訊及農曆新年前夕及期間的特別交通安排，讓各位做好準備，行個大運，迎接新一年。



▼1月20日 李家超行維園市宵市場▼



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▼年廿九、年三十晚：逛年宵最後衝刺▼



全港15個農曆年宵市場（按此），已於年廿五（16日）開鑼，將會一連7日舉行至年初一（22日）凌晨2時。今年場內繼續只設濕貨區，不設乾貨及快餐區。眾多個年宵市場中，仍以銅鑼灣維園年宵規模最大，有多達175個攤檔。不過，市民需注意，維園、深水埗花墟公園及荃灣沙咀道遊樂場年宵，設特別安排控制入場人數，當人流增加便會啟動取票系統，屆時市民需取票入場，另可於食環署網頁（按此）查看輪候情況。

▼年三十晚的交通安排▼



1/港鐵所有本地鐵路綫 （機場快綫、迪士尼線及東鐵線往返落馬洲站車程除外）會於於年三十晚通宵行駛，港島線、荃灣線及觀塘線更會於當日晚上8時起加密班次。

輕鐵七條路線（505，507，610，614P，615P， 706 及 751）亦將於當晚通宵行駛。而港鐵巴士506、K51 及 K54 則會於年三十晚延長服務時間。

2/ 城巴新巴將特別加開5條深夜路線，包括20A 高鐵西九龍站往啟德、38S 銅鑼灣（中央圖書館）往置富、N116 北角（健威花園）往慈雲山（中）、N601 金鐘（東）往寶達、967N 銅鑼灣（摩頓台）往天水圍（北）。

城巴新巴會在大除夕開出特別服務班次。（城巴新巴提供圖片）

▼1月16日 維園年宵花市開鑼▼



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▼年三十至年初一凌晨：黃大仙祠上頭炷香▼



年三十晚 （21日）吃團年飯後，市民可趕「尾班車」逛年宵，亦可前往今年復辦上頭炷香的黃大仙祠，誠心祈願。黃大仙祠於年三十當日如常開放至下午4時半，當晚9時正再開放予善信入內等候於子夜上「頭灶香」，並會通宵開放至年初一晚上9時。

欲前往上頭炷香的市民要留意，當晚祠內將實施單向参神路線及人潮管制措施，並不設求籤區、跪拜區及供品區。市民屆時會先在黃大仙祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊輪候，入祠後以單向流水式到三個敬香點（大殿、三聖堂及盂香亭）上香，隨即離開不可停留。祠方亦呼籲市民勿攜帶大型香枝、元寳蠟燭、生油及供品入祠。

另一邊廂，沙田車公廟亦設立特別開放時間，年三十晚上11時通宵開放至年初一下午6時，年初二晚同樣通宵開放至年初三，其他日子開放時間皆為上午8時至傍晚6時。善信只限攜帶3支細香，廟殿外的福德祠、廟殿內的元辰殿（太歲殿）及福祿宮（財神殿）於春節誕期不設奉香。

▼1月12日 嗇色園黃大仙祠公布上頭炷香安排▼



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闊別兩年開放頭炷香的黃大仙祠，將於兔年重新復辦。以往經常現身的黃夏蕙早前於FB透露，今年無法回港，會委派契仔契女代替其上頭炷香，為港人祈福。（李澤彤攝）

▼年初一：大埔林村許願節/ 海濱「打卡」▼



大埔林村許願節闊別兩年，兔年終再度回歸，遊客可進內拋寶牒祈福許願，行個大運。（資料圖片）

踏入兔年，喜慶洋洋。市民外出拜年後，可以考慮前往闊別港人兩年的大埔林村許願節。大埔林村內設有市集及美食嘉年華，亦可按傳統拋寶牒，祈求願望成真。

另外，旅發局在沿海濱四個地點，包括金鐘添馬公園、灣仔臨時海濱長廊、尖沙咀文化中心觀景台及中環碼頭，均設置賀年互動景點，四個景點也會持續開放至元宵節（2月5日）。

1/大埔林村許願節



地點：大埔林村許願廣場

開放時間：上午8時45分至下午6時半 （1月22日至2月5日）



2/旅發局賀年互動景點「打卡位」



地點：金鐘添馬公園、灣仔臨時海濱長廊、尖沙咀文化中心觀景台及中環碼頭



▼1月18日 旅發局「兔躍香港迎新春」開幕儀式▼



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▼年初一大埔林村及吐露港公路的交通安排▼



1/ 大埔林村許願節於年初一至十五期間，九巴63R將營辦特別專線，會途徑港鐵大埔墟站、大埔超級城、港鐵太和站，直達許願廣場，並於每日上午8時30分至下午6時30分行駛。

2/ 年初一至年初八期間，每日上午10時至下午6時期間，警方會因應林錦公路的交通情況實施交通管制，屆時除專營巴士、旅遊巴士、專線小巴、的士及獲授權車輛外，所有車輛須沿馬窩外的吐露港公路北行的左邊行車線及林錦公路交匯處前往林錦公路南行。

大埔太和路通往吐露港公路北行的支路將會封閉，沿大埔太和路前往林村許願樹的車輛須使用吐露港公路南行、廣福交匯處、大埔公路─元州仔段東行、吐露港公路支路、吐露港公路北行、吐露港公路北行的受影響路段的左邊路肩及林錦公路交匯處。由粉嶺前往林村許願樹的車輛亦必須經上述路線前往。

▼年初二正月車公誕及年初三拜車公▼



每逢年初二及年初三，沙田車公廟均人山人海。（資料圖片）

每逢年初二，沙田車公廟人山人海。早上鄉議局主席會為香港求籤，亦有不少市民前往上香祈福；另不少市民為避「赤口」，多擇日初三前往車公廟參拜。在車公廟外的沙田翠田街足球場，亦設有車公誕市場，共設40個乾貨攤位及2個濕貨攤位。

沙田車公廟拜車公祈福



地點：沙田車公廟路7號

開放時間：上午8時至傍晚6時

特別開放時間：年三十晚上11時通宵開放至年初一下午6時、年初二晚通宵開放至年初三

