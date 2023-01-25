疫情．1.25｜增2295宗確診　多27人死　增20名院友及職員中招

確診個案再反彈上二千宗水平，今日（25日）新增2,295宗確診，包括30宗輸入，多27人死亡，本港累計死亡個案13,230宗。今日多11間院舍出現個案，20名院友及職員中招。總確診人數迫近300萬大關，至今已累計2,863,069人。



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今日疫情概要：



-增2,295宗確診，較昨日升15.5%。

-輸入個案30宗，佔整體個案比率1.29%。

-新增27人死亡，7日平均死亡微降至1.28%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,230人。

-多11間院舍出現個案，包括17名院友及3名職員。

-總確診人數迫近300萬大關，至今已累計2,863,069人。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.5809，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

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【16:56】本港今日（25日）新增2,295宗確診，重上二千宗水平，較昨日（25日）1,987宗相比微升308宗或15.5%。院舍方面，有11間院舍有確診個案，當中有17名院友及3名員工確診。本港累計確診總數為2,863,069人，逼近300萬大關。

另外，再多27名患者死亡，七日平均死亡人數進一步回落至37.9人，七日平均死亡率同樣微跌至1.286%，累計死亡人數13,230人。

【09:30】今日大年初四，農曆年長假來到尾聲，長假期間不少人外遊，適逢政府下周一（30日）起取消確診者隔離令，勞工處最新更新了疾病津貼及僱傭保障的常見問題解答，並解釋當1月30日起不再向確診人士發出隔離令的病假安排。

如外遊期間患病或須遵守當地的防疫要求而未能在原定的假期完結後回港上班、放取有薪年假期間患病到底應計病假還是有薪年假？一文看清最新病假計算法例。

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