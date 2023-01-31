簡約公屋｜立法會議員憂偏遠選址入住率不高　倡確保交通、就業

政府敲定以8幅用地興建簡約公屋，共涉及3萬個單位。工聯會立法會議員鄧家彪今日（31日）在電台節目表示，對於選址喜出望外，當中有5至6幅土地的交通位置理想。但他擔心位處新界偏遠地方的簡約公屋興建後入住率不高，並以元朗同心村、江夏圍過渡性房屋為例，反應不算熱烈。他認為政府需花時間確保選址的交通、就業、上學三方面的問題得到妥善處理。



▼簡約公屋八幅土地選址▼



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鄧家彪今日在《千禧年代》表示，就算其中3幅土地位處屯門，但有2幅都位於市區，因此認為政府5至6幅土地選址的交通理想。不過他指，新界有1.5萬個簡約公屋單位，惟市民對居住在此的意欲不大，「好多劏房戶等緊上公屋，佢哋嘅心態係，都等咗4至6年，如果再大費周章搬去新界，住一陣就走，都幾大影響。」

他又說，有部份跨境家庭對其他區域認知不多，或不願離開生活圈子，加上以元朗同心村、江夏圍過渡性房屋為例，入住反應不熱烈，擔心新界簡約公屋興建後入住率不高，因此認為政府需花時間及工夫，不僅要做好介紹，亦要確保選址的交通、就業、上學三方面的問題獲妥善解決。

鄧家彪認為政府需花時間確保選址的交通、就業、上學三方面的配套。（資料圖片）

社協副主任施麗珊在同一節目表示，簡約公屋不會安裝冷氣，舉例指以往沒有冷氣的過渡性房屋單位是由營運機構「自己搵贊助」，故希望政府能為單位安裝冷氣，「有當然好。」

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，簡約公屋造價等細節據悉政府今日會發出文件詳述。他指出，全港有11萬問間劏房，其中2萬為劣質劏房，希望政府的過渡性房屋及簡約公屋合共5萬個單位，能帶領市民步向更好居住環境。

▼簡約公屋八幅土地選址實景圖▼

