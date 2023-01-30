簡約公屋｜議員關注造價 楊永杰：憂啟德選址削弱CBD 2發展

政府今日 （30目）正式公布「簡約公屋」新增選址，包括啟德世運道。多名議員關注造價和配套，「A4聯盟」楊永杰指，啟德的選址原定發展為本港第二個商業區（CBD 2)，現時建議於該處建「簡約公屋」，加上原有檢疫等設施，憂或影響香港發展。



何永賢今日（30日）為行政會議成員、立法會議員和傳媒，安排參觀位於啟德的「簡約公屋」示範單位。議員參觀過後，意見各異。

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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楊永杰：啟德選址有待商確

九龍中直選議員楊永杰表明，支持政府興建「簡約公屋」，以改善劏房居民的生活，惟認為選址有待商確。他解釋，啟德原本定位是香港第二個核心商業區（CBD2），現時已有部分土地用作社區隔離措施，另有兩塊用地建過渡性房屋，若再規劃啟德土地建「簡約公屋」，擔心會大幅削弱東九龍發展成香港第二個核心商業區（CBD 2）的概念，錯過與郵輪碼頭產生協同效應的發展機會，影響香港未來城市規劃。

他建議政府可在土瓜灣海心公園旁的驗車中心、Megabox旁的露天停車場等覓地興建「簡約公屋」，預計亦可提供約1萬夥單位，滿足住屋需求，且不影響「啟德CBD2」的長遠發展。

陳沛良促做好配套

有份參觀示範單位的選委界立法會議員陳沛良指，部分市民擔心「簡約公屋」選址偏遠，缺乏交通網絡及基本的生活配套。今次參觀他了解到，當局在選址方面已有調整，三個位於市區址可提供一半單位，即約15,000個，連同屯⾨3個選址，九成單位在市區。至於小部分非市區選址，他直言：「我希望當局提早規劃好交通路線和基本的生活設施，讓『簡約公屋」簡單但不簡陋。」

民建聯議員顏汶羽早前亦促請當局做好社區配套，例如係簡約公屋範圍提倛餐廳、零售商店等基本社區設施，讓居民可以「自給自足」。

葛珮帆冀錢用得其所

民建聯選委會立法會議員葛珮帆指，最理想是盡快興建足夠的公屋，讓居住劏房的家庭盡快上樓。但造地建屋需時，而「簡約公屋」是今屆政府一項大規模社會工程，可以填補中間的時間空缺，讓有需要市民可早幾年脫離劏房惡劣的環境，真正做到「解決民生憂難」。她直言：「260億的工程費用不是小數目，但可以幫助到三萬個弱勢家庭，也是值得支持的投資。」

何君堯倡「簡約公屋」參照內地方法

選委界議員何君堯表示，「簡約公屋」現時每呎造價$1,900，按現時本港經濟條件而言，不能「洗腳唔抹腳」。他表示，已去信邀請何永賢同到內地考察其興建樓宇的速度，加上內地房屋造價僅每呎320元人民幣，與港府提出的造價相差5倍，建議港府參考內地建屋做法，預計可省卻180億元，認為這才是有效節流，同時為市民提供適切住所。