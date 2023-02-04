10.1尖沙咀衝突　11現場被捕者暴動罪成　零裝備兼無戴口罩男脫罪

2019年修例運動期間，示威者在10月1日在多區發起集會，之後多處發生衝突，其中在尖沙咀聚集人士，曾向該區警署投擲汽油彈，12人現場被捕，他們全被控暴動罪名，案件早前經審訊後，今(4日)在區域法院判刑，法官王詩麗裁定其中11名有暴動裝備兼深色衣裝束的被告罪成，一名「零裝備」且無戴口罩的男子則脫罪。王官把案押後至2月18日聽取求情，及會於3月4日判刑，眾被告期間須還柙。



12名被告：袁均穎（31歲、文員）、黃蔚霖（23歲、電影製作人）、黎穎霖（23歲、學生）、吳沛伶（18歲、學生）、甄衛兒（18歲、學生）、彭漢深（29、地盤工人歲）、張俊軒（17歲、學生）、韋珍兒（22歲、尼泊爾籍學生）、梅卓羚（24歲、會計師）、林耀基（26歲、攝影師）、鄭子健（27歲、售貨員），及姚志杰（24歲、運輸工人），他們被控於2019年10月1日，在尖沙咀警署與長樂街之間的一段彌敦道參與暴動，除了姚志杰外，其他11人均罪名成立。

2019年10 月1 日在示威者在尖沙咀外擲汽油彈。(詳看下圖)

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參與者不會突然空降現場

王官在判辭指，警方當日在警署附近和沿彌敦道推進時，不斷發警告和舉旗，任何人如無意參與暴動，理應盡快離開。她認為當日暴動範圍出現的人，不會是如變魔術般突然空降，肯定他們看到或聽到警告，並知悉現場正發生暴動，若他們並非參與者，是有足夠時間和機會離開的。

定罪11人均穿黑衣及有裝備在身

法官考慮到其餘被告被截停的時間、地點和裝備等環境證供，認為他們僅曾參與涉案暴動，他們並透過穿上一致的黑色衣物，向其他暴動表明是同路人，藉此壯大聲勢，互相鼓勵和支持作出破壞社會安寧的行為。被定罪的11名被告，身上均有裝備，部分人被捕時仍戴著護目鏡、防毒面具、手套和頭盔等，法官認為該些裝備必然是用於暴動當中。

脫罪被告身上零裝備

至於唯一脫罪的姚，法官指他沒有示威者的常用裝備，更可以說是「零裝備」。他當時所穿衣服有非常耀眼的圖案，令人易於辨認，另外，他甚至沒有戴口罩遮蓋面容，即使他在現場出現惹人懷疑，認為未能肯定他曾參與暴動，故裁定他罪名不成立。

案件編號：DCCC 409/2020