本地進口商卓越食品再有疑偽造衞生證明書　涉520公斤愛爾蘭生蠔

食物環境衞生署食物安全中心今晚（8日）表示，再發現本地進口商「卓越食品有限公司」多一張懷疑虛假衞生證明書個案，涉及該張懷疑屬偽造的衞生證明書批次的愛爾蘭生蠔共約520公斤，已分銷至其他商戶，中心正追查涉事生蠔的分銷情況。如有足夠證據，中心會提出檢控。



生蠔已分銷至其他商戶

食物安全中心表示，一直積極跟進「卓越食品」懷疑虛假衞生證明書個案，發現多一張由該進口商向中心提交的衞生證明書有異。中心即時與有關當局聯絡，並確認衞生證明書懷疑屬偽造。中心展開追蹤和跟進行動，並轉介有關個案予本港警方調查。

涉及該張懷疑屬偽造衞生證明書批次的愛爾蘭生蠔共約520公斤，已分銷至其他商戶。中心正追查涉事生蠔的分銷情況。調查仍在進行中如有足夠證據，中心會提出檢控。中心發言人說，曾購入有關批次的業界人士可於辦公時間致電該進口商（電話：2811 8268），查詢涉事產品事宜。」

中心已經加強查核該進口商進口所有生蠔的衞生證明書，中心在調查今年2月2日的事件和是次事件中，從相關食肆抽取兩個生蠔樣本作諾如病毒檢測，檢測結果屬滿意。有關食肆已銷毁其餘的生蠔。發言人指出，中心要求當局繼續就事件作深入調查及盡快提供有關調查結果，以避免同類事件發生，也會與有關當局及本港警方繼續跟進事件及採取適當的行動。