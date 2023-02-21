財政預算案｜基層夫婦月賺僅數千　消費券成救命草　妻：直接幫到

59歲的單女士去年感染新冠，體力大不如前，加上失眠，無法應付12小時工時的替更保安員工作；但轉做兼職清潔工後，月入大跌逾一半。連同兼職抹車、偶爾開的士的丈夫所賺收入，兩人月入不足5,000元，遠低於2020年的二人家庭貧窮線9,500元。



夫婦倆租住約60平方呎的劏房，每月租金2,500元，已花去他們逾半收入，其他日常開支要盡量壓縮，單女士說多虧有消費券，可以用來購買食物、買消毒用品，令他們總算「捱得過」。政府將於明日（22日）公布財政預算案，她坦言期望繼續有消費券，「消費券就好直接幫到我哋，如果1萬蚊，分開1,000蚊用，我可以用成年，嘩！幾好啊！」



確診康復後容易疲倦 轉兼職清潔月入僅$3000

單女士今年59歲，以往是替更保安員，疫情前一星期工作約三四日，月入約6,000至7,000元，但去年染疫康復後，她自覺體力大不如前，加上長期失眠，令她日間容易疲倦，難以應付每更12小時的保安員工作，只好轉職做清潔。她現時每周工作五日、每日工作約三四小時，體力跟精神能夠應付，但月入則大減至3,000元，「做埋下欄，有時3,500（元）左右。」

自從我中咗疫症，我就弊喇，就連做12個鐘嘅精力都無，晚晚都失眠，瞓唔到，成10個月，都唔知止唔止到，日日都係咁，晚晚都失眠，變咗我無精力，12個鐘都應付唔到。 單女士

夫「通波仔」後工作不穩定 做替更的士司機賺餐早餐

單女士續提到，年過60歲的丈夫身體每況愈下，早前心口痛，求醫後發現多條血管阻塞，要做「通波仔」手術，現時工作不穩定、且收入不多，「佢幫人抹下車、入錶，有時人哋食飯，幫人替一兩個鐘的士，咁樣就維持朝早佢自己個餐，無錢拎返嚟屋企，佢都顧唔到自己，都係全靠我。」

單女士說要盡量將每月開支壓縮在500元內，猶幸過去兩年有「消費券」，購買食物及日用品的預算可提高。（張浩維攝）

月開支預算僅500元 有消費券時可月花千元

據《2020年香港貧窮情況報告》，本港貧窮人口達165.3萬，當中80.5萬屬於在職住戶。單女士及丈夫就是在職貧窮的一例，兩人現時合計不到4000、5000元的月入，也遠低於2020年2人家庭的貧窮線9,500元。

夫婦倆租住約60平方呎的劏房，每月租金2,500元，已花去他們大部份收入。其他日常開支，單女士說要盡量壓縮在500元內，如超出這預算就會覺得「有壓力」，猶幸過去兩年有「消費券」，令她有時購買食物及日用品的預算可提高，「好在有消費券，有時用到1,000蚊都得。」她也將部份消費券兌換成每張50元的超市現金券，留待往後再用。

工時不足無法申領在職家庭津貼

生活捉襟見肘，試過申請低收入在職家庭津貼，卻因為工時不足，達不到職津的最低工時要求，始終無法申請。單女士說，不想依賴政府幫，但單靠自己又難以面對現時的生活困境，財政預算案明日出台，她希望政府再派發1萬元的消費券，「如果1萬蚊，分開1,000蚊用，我可以用成年，嘩！幾好啊！」

我哋低收入、有病痛嘅人，好期望佢有消費券派，最好派到1萬，最好喇，因為好幫到我哋⋯⋯消費券就好直接幫到我哋，如果1萬蚊，分開1000蚊，我可以用成年，嘩！幾好啊！如果5000蚊，我分開500蚊用，都幫到成年。一定要幫成年先有用，幫幾個月我覺得無咩用，你會好徬徨，一陣間又無，好徬徨。 單女士

如有消費券會用來買食物：無得食嗰啲人其實咩都想食

過去收到的消費券，大多用來買食物，如果再有消費券，單女士毫不猶疑說都是會用來買食物，「可以買啲雞、嘢食個啲，咩都想買啲，無得食嗰啲人其實咩都想食，有得食嗰啲人反而唔想食。我就入到去（超市）咩都想買，糖都想買包，有陣時自己煲啲豆嘅糖水，咁你都要糖架嘛，其實咩都想買。」

單女士都提到，現時仍有很多人失業、很多行業仍未恢復，認為政府曾推出的「臨時失業援助計劃」對基層幫助很大，希望政府也考慮再度推出。

香港社區組織協會社區組織幹事劉燕珊指，疫情持續三年，很多基層市民也正面對與單女士類似的生活困境。（張浩維攝）

香港社區組織協會社區組織幹事劉燕珊指，疫情持續三年，很多家庭均面對開工不足及失業，當中有些人要靠儲蓄、甚或借錢度日，很多基層市民也正面對與單女士類似的生活困境。她引述社協早前進行的調查，調查中有逾900名受訪街坊表示支持政府再派消費券。

社協也就此提出建議，促政府再度派發消費券、或設立1萬元的基層生活津貼，以幫助基層改善生活。就職津申請門檻，她建議政府參考疫情期間一度下調職津門檻的做法，下調職津的工時要求，同時亦應該考慮提高津貼額。