財政預算案｜向馬會徵收足球博彩稅 消息﹕僅佔足球博彩收入4分1
【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/辣招/差餉寛減】財政司司長陳茂波於新一份財政預算案內，指出面對財政壓力，我們仍須設法在短期內增加政府收入，建議自2023/24年度起在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期5年，而原有博彩稅稅率不變。這安排已充分考慮本港博彩事業面對的外部激烈競爭，香港賽馬會亦承諾不會減少其對本地慈善事業的承擔。
政府消息人士表示，現時賽馬會需繳納的稅包括足球、賽馬及六合彩博彩稅，當中賽馬稅率是淨投注金額的72.5%至75%，六合彩稅率是投注額（不扣除派彩開支）的25%，而足球稅率是淨投注額的50%，可見足球稅率並不算高。
消息人士補充道，22/23財政年度政府博彩稅收入是255億元，當中足球博彩稅收入為99億元，即賽馬會亦有99億元的收入。為增加政府短期收入，及聽從市場建議，決定向賽馬會徵收24億元的額外足球博彩稅，大約是賽馬會收入足球博彩收入的四分之一，形容是「非精準科學」計算。
在新一份財政預算案中，煙草稅加幅如何？
陳茂波公布，每支煙即時加$0.6稅；按每包$38.12煙草稅計算，即煙稅將調高至$50.12，煙稅即時提高三成。
財政預算案中對足球博彩稅有何調整建議？
港府建議向香港賽馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期五年，原有博彩稅稅率不變。財政預算案對其他稅項亦有調整，詳情。
新一份財政預算案中有何減稅措施？
財政司司長陳茂波宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限為$6,000。即用01計稅機幫你計計慳到幾多。
新一份財政預算案還有哪些派糖惠民措施？
除了寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅外，港府將向合資格市民派發$5,000的電子消費券、寬減2023/24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，以及「公共交通費用補貼計劃」延長至今年10月等。詳情