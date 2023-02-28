無屍命案｜董事誤殺情婦秦嘉儀　還柙9年囚9年半　或即日釋放

已婚證券公司前董事，12年前於淘大花園情婦秦嘉儀的家中把她殺死，用尼龍袋運走屍體後棄屍。前董事最終被捕及被控謀殺，但情婦屍體一直未能尋獲 。前董事兩度經審訊，先不認殺人，重審認錯手殺人，均被裁定謀殺罪成，他之後再上訴，並獲第三次審訊機會，提及他當日向已證實患上抑鬱症的秦提分手時，秦突然面目猙獰，並稱要「搞死」其妻，被告稱想令秦收聲卻誤把秦殺死。陪審團昨一致裁定被告謀殺案不成立，誤殺罪則成立。法官今(28日)在高等法院判被告入獄9年半。



辯方指，被告已還柙9年，根據現有判刑，被告應可即時獲釋，望法官能頒令他即時釋放。懲教署職員賄稱需先作計算，但指被告或能於今日內於高等法院獲釋。



法官黃崇厚稱留意到被告陳文深自辯時手持聖經，故判刑後亦引用了兩段聖經的金句。（資料圖片）

官引聖經：立志為善由得我 只是行出來由不得我

法官黃崇厚判刑後稱，他留意到被告自辯時手持聖經，故在判刑後引述了數段聖經經文，他先引用《約翰一書》第一章第9節：「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」他之後又引述《羅馬書》第七章的章節說：「我也知道在我裡頭，就是我肉體之中，沒有良善。因為，立志為善由得我，只是行出來由不得我。」

陪審團裁定被告受挑釁下誤殺秦

被告陳文深，49歲。他原被控於2011年10月6日謀殺秦嘉儀（33歲），4男5女組成的陪審團昨一致裁定謀殺案不成立，並一致裁定他誤殺罪成。陪審團並裁定被告受挑釁下犯案。

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被告已還押9年家庭事業已被摧毀

辯方昨求情指，被告在獄中服刑多年，期間承受極大壓力，案件已摧毀其家庭及事業。辯方亦指，考慮被告已還押9年，望法官判處一個即時獲釋的刑期。控方則透露，被告於2003年結婚，育有兩子，和妻子於2016年離婚。

首兩次審訊均被裁定謀殺罪成

被告於2015年首度受審，當時他拒絕承認殺人，遭裁定謀殺罪成。他其後上訴後得直，案件於2017年重審，被告改稱錯手殺人，但第二次審訊後仍被裁謀殺罪成，同樣被判終身監禁，而上訴庭於2021年第二度裁定他上訴得直。

秦生前在夜總會任公關

案件於今年第三度開審，控方案情指，秦在港任夜總會公關時，結織已婚的被告，兩人其後拍拖，被告並出資替秦購買淘大花園一單位。惟被告妻子於2011年發現被告有婚外情，兩人感情生變。

被告事後叫人清空單位及洗車

秦於同年10月5日進入居住的大廈後，便失去蹤影，其兄長數月後報案。警方調查發現，被告於同月6日晚上進入該大廈。之後一度外出，購買真空袋等，然後折返。被告於翌日再到單位，離開時以手推車推着一個尼龍袋，再開車前往將軍澳棄屍。此外，被告事後亦指示裝修工人清空單位，亦找人洗車，又以秦的手機發訊息予她的友人等，假扮秦會留到內地。

被告提分手指秦面目變猙獰

被告自辯時則稱當時深愛著秦，但兩人的關係終遭被告妻子發現。自此，他妻子及秦都患上抑鬱症，後者一度跳樓尋死，酗酒問題加劇，更因自覺「癲癲地」想向心理醫生求醫。他最後在妻子要求下，案發當日準備向秦提出終止關係，惟秦聞言後面目猙獰，揚言要讓被告身敗名裂，又稱會「搞死你老婆」、騷擾其兒子。被告自言一時無法思考，當下只想令秦閉嘴，便用力按著其嘴及鼻，沒有意圖殺死她。

案件編號：HCCC130/2021