骨質疏鬆有藥醫　兼降低中風及心臟病風險

根據世界衞生組織的統計數據，全球約有2億人患有骨質疏鬆，患者除了會增加骨折的風險，還會對生活質量產生負面影響。然而，骨質疏鬆是可以醫治的疾病，並非很多患者眼中的不治之症。近年最新研究亦發現，治療骨質疏鬆的藥物更可以降低心臟病、中風和肺炎的風險；加上良好生活習慣，例如並進行適當的負重運動，有助事半功倍。



撰文：醫善同行顧問、香港骨質疏鬆學會會長張正龍博士



預防骨質疏鬆也非常重要。年輕人應該注意均衡飲食，多攝取含鈣、維生素D等營養素的食物，並進行適當的負重運動。（圖片：sundaykiss）

談起心臟病，不少人會想起與壞膽固醇的關係。膽固醇有分好與壞，一般來說壞膽固醇即是低密度脂蛋白。2020年美國及香港均有研究發現，當骨質密度越低，壞膽固醇便會越高，反之亦然，意味著骨質疏鬆和壞膽固醇之間存在一定的關聯。

他汀類藥物是最常用作降膽固醇藥物，經基因分析和研究發現，他汀類藥物同時能夠提升骨質密度。

不少病人一直以為骨質疏鬆不能透過服藥治療，或是不願意接受藥物治療，因為治療效果不像糖尿病和高血壓那樣明顯。然而，服藥後身體不會立即感覺到變化，需要一年或兩年後再照骨，才能看到骨質密度的變化。

醫善同行顧問、香港骨質疏鬆學會會長張正龍博士。

在治療骨質疏鬆的藥物中，「雙膦酸鹽」有助減慢骨質疏鬆的進程，減少骨折的發生，在不少國家已是作為第一線藥物治療，不僅能有效治療骨質疏鬆，還有其他對身體有益的效果。我們的研究團隊於2018年進行的研究發現，服用「雙膦酸鹽」後，心臟病和中風的機率會大大降低。

值得注意的是，近期一項大型臨床研究也複製了這個結果，進一步證實了「雙膦酸鹽」對降低心肌梗塞、心臟病和中風的風險。我們的研究團隊最近觀察了超過五萬名髖骨骨折患者，發現服用「雙膦酸鹽」的患者肺炎的機率大大降低。而前文提及的大型臨床研究也複製了這個結果。

全球約有2億人患有骨質疏鬆，患者除了會增加骨折風險，還會對生活質量產生負面影響。（GettyImages/VCG）

對於骨質疏鬆患者來說，使用「雙膦酸鹽」不僅可以治療疾病本身，還有機會預防其他疾病的發生，是一種非常有效的治療方法。

然而，骨質疏鬆藥物的副作用是不少病人關注的問題。而研究顯示，骨質疏鬆藥物有可能出現非常罕見的副作用，例如非典型骨折和藥物引起的顎骨壞死等。但我們知道的是，這些副作用極之罕有，骨質疏鬆藥物所帶來的好處遠比壞處多。因此，保護骨骼健康是非常重要的，若患有骨質疏鬆，應考慮接受藥物治療，如有疑問，患者可以向醫生和藥劑師查詢。

此外，預防骨質疏鬆也非常重要。年輕人應該注意均衡飲食，多攝取含鈣、維生素D等營養素的食物，並進行適當的負重運動。年長者則需要做足以上各點及可以通過定期骨密度檢查和藥物治療等方法來預防，診斷和治療骨質疏鬆。

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