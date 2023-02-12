髖骨折或是心臟疾病警號　首年患上主要心血管疾病風險達11.83%

骨質疏鬆症是骨骼新陳代謝的慢性疾病。病人骨質密度減少，骨骼變得脆弱，容易導致骨折，亦有很多個案是骨折後，才發現自己患有骨質疏鬆症。隨著年紀漸老，因跌倒引起的髖部骨折機會越高，亦有人士會短期內患上心血管疾病。根據香港最新研究發現，原來髖部骨折是與心血管疾病大有關係，甚至比一般人更容易患上心臟衰竭、心肌梗塞等嚴重疾病。

撰文：醫善同行顧問、香港骨質疏鬆學會會長張正龍博士



骨質疏鬆症可謂是都市常見疾病之一，尤其孺著年紀漸大，患上骨質疏鬆症的情況越趨普遍，會令骨骼越漸脆弱，容易骨折。骨頭裡的細胞，每日均會進行「蝕骨」及「造骨」的工作，亦即骨細胞一方面會會將老化的骨骼帶走，同時亦會建立新的細胞，透過鈣化令骨質密度變硬。

「鈣化」一詞平日在談及骨質疏鬆症時屢見不鮮，但其實人體所有軟組織都有鈣化的機會，例如心臟病的其中一個成因是與血管鈣化有關，加上膽固醇在血管累積，便猶如「計時炸彈」，令血管收窄供血不足，最嚴重有爆血管的風險。

患有骨質疏鬆症的病人，其心臟病及中風風險一般會較正常人高。然而，近年最新研究發現，除了骨質疏鬆症外，曾患有骨折的病人，其患上心血管疾病的風險，亦會較正常人高，且過去10 年間，相關病人的頭三號殺手分別為肺炎、心臟病及癌症，可見骨質疏鬆及骨折，與心臟健康是息息相關。

我們的研究團隊追蹤過去逾10年約55,000名曾有髖部骨折病人，結果更發現，若病人在一年內曾有髖部骨折，首90日患上心血管疾病的風險會大大提升，其風險會隨180 日後、270日後、一年後等慢慢降低，但風險依然會較正常人高。

研究亦估計，髖部骨折的病人首年內患上主要心血管疾病（major adverse cardiovascular events）的風險為11.83%，但對照組則只有9.43%；而心房顫動、心臟衰竭、心肌梗塞、中風等的風險均較對照組高。

由於骨骼是儲存鈣的地方，原理猶如「豬仔錢罌」，當不小心將錢箱跌爛，錢箱內的錢便會傾瀉而出，所以骨折後，體內礦物質代謝凌亂，令身體內血鈣突然短暫地提高，增加患上中風及心血管的機會。

因此，曾遇到骨折的病人，首年需格外留神自己的身體情況，除了小心步行讓骨骼慢慢康復外，亦要注意自己有沒有心血管疾病的相關徵狀，如有懷疑便應向家庭醫生查詢，了解是否需要作進一步治療。

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