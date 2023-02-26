子宮肌瘤令經期「血崩」兼難孕　定期檢查對抗最常見婦科病

子宮肌瘤幾乎是最常見的婦科疾病，約4個女性就有1個中招，超過9成個案屬良性，且未必有明顯症狀，易被忽視，惟肌瘤太大或長在內腔位置，有機會引起「血崩」，可致貧血，甚至增加小產或早產風險，不宜「拖字訣」應對。肌瘤數量可高達數十粒，或體積大如球體似懷孕，25歲或以上婦女最好定期做超聲波檢查，診斷是否需要切除。



撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒



肌瘤數量可高達數十粒，或體積大如球體似懷孕，25歲或以上婦女最好定期做超聲波檢查，診斷是否需要切除。（iStock）

子宮肌瘤是長在子宮內外不同位置的腫瘤，成因不明，已知患有家族病史、年齡增長、肥胖以及受雌激素刺激都是高風險因素。本港約3至4成女性都有不同程度的子宮肌瘤，雖然數個案屬良性，但演變成惡性腫瘤的風險並非零，一旦有懷疑仍需求醫檢查。

患有子宮肌瘤未必有症狀，視乎腫瘤長在子宮什麼位置，長在子宮外腔多數未有明顯病徵；若生長在內腔，即使體積不大，都可令月經量增多，或易有血塊，長遠可致貧血；在內腔的腫瘤更可影響受孕機會，甚至增加小產或早產風險。當子宮肌瘤愈生愈大，壓逼到附近器官，可引起不同症狀，例如壓逼下腹而腰背痛；壓到膀胱可致尿頻；壓到輸尿管更會影響排尿功能而致腎臟受損；壓到肛門或腸道可能引起便秘等。

醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒。

最近一個求醫個案，一名近40歲的女性一直未能受孕，經檢查後有多達30粒子宮肌瘤，部分體積直徑達7至8厘米，經手術切除後，月經量始回復正常，並在一年休養後成功懷孕。事實上不少個案是未能懷孕求醫，或出現腹肚脹大、月經量多求診始發現是子宮肌瘤作祟。值得留意的是，子宮肌瘤可長滿整個子宮，密密麻麻，曾有病人患上超過50粒肌瘤，這類個案復發風險一般較高，約有3成人在5年內復發。有些個案的肌瘤直徑更達24厘米，重達4公斤，狀似孕婦。

子宮肌瘤幾乎是最常見婦科疾病，因未必有明顯症狀易被忽視，肌瘤太大或長在內腔位置，有機會引起「血崩」，可致貧血，甚至增加小產或早產風險，不宜「拖字訣」應對。（資料圖片/張浩維攝）

由於子宮肌瘤多數良性，因此並非所有個案都需要進行切除手術，要視乎症狀、大小、生長位置，如病人因肌瘤而月經量多、影響懷孕或器官受到壓逼，一般建議將之切除。治療方面，視乎病人年紀、生欲意向，只有整個子宮拆除始可完全令子宮肌瘤「斷尾」，但並不適合有生育計劃的女性。因此，一般建議可用子宮鏡或微創手術切除子宮肌瘤，或其他非手術治療方法包括「子宮動脈栓塞術」(UAE)，以增塞相關動脈令肌瘤縮小，以及較新的聚焦超聲波(HIFU)消融肌瘤。

子宮肌瘤難以預防，荷爾蒙變化、懷孕、過量進補、吸收過多雌激素都有機會令肌瘤變大。要提高警覺，應留意月經有否異常，例如經血突然增多或經期紊亂，一般來說、25歲或以上女性宜定期進行柏氏抹片或照超聲波檢查，勿抱僥倖心態，以為肌瘤良性就掉以輕心。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

