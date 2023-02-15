Tesla電動車是追女仔神車？高科技＋睇落有錢！網笑:氹到一類女仔

環保的電動車是全球的趨勢，各大車廠也專注於研發和推出全新的電動車，一起瓜分電動車的巨大市場商機。說到電動車廠，不少人都會即時想起美國電動車大廠特斯拉（Tesla），然而對電動車向來都有人讚又人彈，評價可說是相當兩極。最近再有網民發起討論，認為Tesla電動車是「識女仔神車」，全因汽車極具科技感，睇落仲「好有錢」，引起大量網民熱議。



Tesla圖片

特斯拉Tesla電動車以環保零廢氣排放、無噪音、科技感車廂、強大的加速力見稱，加上香港油價昂貴，Tesla只須充電即可，也不用換傳統汽車的消耗品如機油等、牌照費也比較便宜，確實可以省下不少的養車開支，不過保險費比較貴就無可避免了。最近有網民在討論區上發帖，問大家「Tesla算唔算係溝女神車？」提出了4大優勢。

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1.品牌優越感

特斯拉Tesla算是電動車大廠，只要說到電動車，大家一定會先想起Tesla。網民也提到Tesla在大眾的眼中有「股價貴」、「Elon Musk好叻」、「唔使入油充電就得」等等的印象，變相有名牌效應，品牌優越感相當突出。

Tesla圖片

2.夠快夠靜

夠快夠靜也是Tesla的一大賣點，電動車沒有傳統汽車的引擎，因此車內不會聽到轟隆轟隆的引擎聲，只得輕微的摩打聲。另外因為汽車動力全由電力提供，只需要踩下電門踏板，不需要等待引擎轉數，速度隨傳隨到，以Model 3 LR版為例，0-100加速只須4.4秒，比起同價位的汽油車快上不少。

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FB@林志穎

3.高科技

Tesla電動車內裝雖然單調，但是中控台上有一個大Mon，一個面板可以控制全車的設備，加上全車也有多個鏡頭，即使在車上、不在車上，也可以清楚看到汽車周遭的情況，夏天在上車前也可提前開冷氣，即使長煲冷氣也不怕傷車，網民稱以上種種的設備都會讓女生認為Tesla「很高科技」和「很先進」。

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4.睇落好有錢

網民稱Tesla電動車因為以上的優勢，令不知道Tesla電動車實際車價的女生感到「睇落好有錢」，於是出現崇拜的心態，男車主要追女生就變得更加容易。

Tesla圖片

Tesla電動車是追女仔神車？引爆網民熱議

帖子發布後引起了不少網民討論，有網民認同Tesla確實改變了不少現代人固有的用車習慣，在追女仔方面也會令不懂車的女生覺得「好先進」，但也只限於對唔識車的女仔有吸引力。但是對於Tesla是不是「追女仔神車」就有保留了，更有網民中肯地稱現時很多女生其實很懂車，只要看一看車款連二手車價都大約知道，更何況是Tesla這種主流電車，「如果好有錢先買得起，就唔會周街都係啦」、「幾十萬對啲女幾個H,C牌（Hermes、Chanel）都喺度」，直言揸Tesla等於有錢只是錯覺。

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《二十五，二十一》劇照

更有人大彈Tesla的速度快，在路面上經常出現「蝦蝦霸霸」的現象，「其實只有揸開車嘅人先知tesla有幾西」、「我個唔識車嘅呀媽都知Tesla成日有意外撞車，點解會認為唔識車嘅後生女會覺得Tesla係神車？」、「成日撞比我都唔上」。笑稱其實只要有部正正常常的車，在追女仔時經常願意接載對方已經十分加分，實在不必太計較車款為何。

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