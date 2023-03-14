深水埗電動車互撼！Tesla VS 比亞迪邊架硬淨啲？網民笑:中美大戰

香港路面人多車多，容易發生交通意外，不過只要司機們多加留神和忍讓，其實可以大大減低車禍的發生！前日（12/3）深水埗發生一宗交通意外，一輛Tesla電動車在疑在切線時與比亞迪（BYD）電動的士相撞，後來車Cam片流出後引起網民熱議，紛紛討論誰對誰錯！



Facebook群組「馬路的事討論區」截圖

前日（12/3）網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上發帖，指深水埗汝州街發生一宗車禍，圖中一輛黑色Tesla電動車意外與一輛比亞迪電動的士相撞。圖中可見的士陷入在Tesla的左側沙板上，導致車頭右側裂開。網民據照片的角度推測，估計Tesla疑在切線時沒有注意到左線的士，才釀成車禍的發生，直言「睇圖T車輸晒」、「唔使睇片都感覺到的士佬正線篤油去收錢放大假」。

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涉事路段（Google Maps）

電車互撼電車的一幕後來被網民熱討，由於涉事的Tesla為美製的Model S（Model 3 & Model Y的生產線在內地）和中國製的BYD電動車，有網民更笑稱這是另類的「中美大戰」，亦因為拍攝角度看起來Tesla像毫髮無傷，反而BYD的士車頭泵把斷裂，表示「睇鋼水：T車稍勝」、「美國鋼水真係硬」、「BYD個泵把係咪豬肉紙造」。

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Facebook群組「馬路的事討論區」截圖

然而在昨日（13/3），有網民再在群組內貼出一段由大廈角度拍攝的影片，該路段為4條街車線，而片中可見涉事Tesla電動車正在最右線，連Cut兩線切入左邊第2線時，BYD的士從後方撞上Tesla，期間並未減速，而Tesla在被的士撞上前的最後半秒左右有停車。網民看片後風向大變，表示「的士佬明篤油」、「的士擺到明搵食」、「有片有證據的士唔一定贏」，指雖然私家車因為連Cut兩線應該責無旁貸，但直言的士司機有可能要負上部份責任，「呢條片提堂的話，隨時兩個都告」、「要睇吓個官點判」。

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