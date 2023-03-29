內地團｜進駐大家樂嚐「當地味道」　黃家和：成本可能平過去酒樓

內地團重臨紅磡、土瓜灣，區內食肆不勝負荷，出現人流及交通問題，有內地團友在街頭「立食」兩餸飯，惹起關注。最新查閱內地大旅行綜合平台「攜程」，香港遊行程膳食安排除了一般的團餐食店，有旅行團標明其中一餐午餐是在「社會餐廳用餐嘗當地味道」，即在香港大家樂餐廳自選套餐。



相關香港遊團費由每位450元人民幣至近900元人民幣不等， 香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，確有內地團於快餐店享用團餐情況，而疫情前已有內地團在茶餐廳午膳，他認為問題不大：「無咩所謂架，都係香港特別餐飲文化......裝到30、40人，成本可能畀去酒樓仲平啲。」



▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



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內地團湧土瓜灣團餐食肆「醫肚」，有當區居民批評內地團塞爆土瓜灣，旅遊業監管局周二（28日）與接待內地團的業界代表、土瓜灣食肆等開會後，業界承諾實施三大改善措施，包括：餐廳實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制。

標榜「社會餐廳嚐當地味道」 團費450至近900元人民幣

業界指出現相關情況其中一個原因是願意接待內地團團餐的食肆不足，而根據內地大旅行綜合平台「攜程」行程表，部份旅行團午餐已改攻連鎖快餐店。根據在「攜程」搜尋到的香港2日1夜之旅，部份行程的首日午餐，標榜在「社會餐廳用餐嘗當地味道」，涉及的旅行團團由每位450元人民幣至近900元人民幣不等，而有將於下月1日成團的行程，臨時將首日午餐改為在香港大家樂餐廳自選套餐。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，確有內地團於快餐店享用團餐情況，他認為問題不大：「無咩所謂架，都係香港特別餐飲文化......裝到30、40人，成本可能畀去酒樓仲平啲。」（資料圖片）

黃家和指可分流內地團用膳問題

據悉，青衣及大角咀的大家樂，近月有內地團進駐。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（29日）在電台節目稱，就內地團用膳分流問題，可考慮茶餐廳、快餐店等，並指有些大型茶餐廳都有做團餐：「無咩所謂架，都係香港特別餐飲文化。」他亦得悉有內地團於連鎖快餐店用膳情況：「裝到30、40人，成本可能畀去酒樓仲平啲。」