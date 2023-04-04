初選案｜戴耀廷免參與者簽文件　趙解其意：我哋自己知不用特別講

民主派初選案16被告審訊今(4日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，被告趙家賢繼續作供。他指，在2020年6月9日的初選記者會前約1星期，他和區諾軒遊說戴耀延，不要求初選參加者簽署達成的協議，避免日後他們參選時，會選舉主任審視，增被取消資格的風險，因此建議戴「多一事不如少一事」，避免有「白紙黑字」的文件，以免選舉主任可提出疑問，戴最終答應，並在記者會上宣布，參與者不用簽署共同網領。趙指戴的意思是：參與者已達共識：「但我哋自己知，唔特別講出嚟。」



免參與者簽署因怕日後被DQ

趙家賢指，各區就達成的協議文件，也就是共同綱領。戴於2020年6月8日傳送予趙的文件，是最終版本。戴亦告訴趙，他有把相關文件傳送予有關人士。戴於同月9日的記者會，表示初選參加者不用簽署相關文件，並解釋避免參選人日後被DQ（取消參選資格）。趙稱，戴的說法是代表各協調會議中，參與者已達共識，趙說：「但我吔自己知，唔特別講出嚟。」

趙家賢指，戴耀廷在2020年6月召開的記招宣布不用參與者簽署，是為減DQ風險。(資料圖片)

若簽下文件怕會遭選舉主任追問

法官李運騰問，為何若簽下文件有被取消參選資格的風險。趙解釋，因當時國安法的條文尚未出台，而選舉主任會審閱參選人的報名表，並考慮各方面的因素。過往曾出現參選人A和B情況相近，但A能「入閘」，B卻被拒。他和區諾軒便遊說戴說，避免出現「白紙黑字」的文件，讓選舉主任可就立法會參選人發問更多問題，趙說：「簡單嚟講，就係多一事不如少一事。」趙續透露，他們大約於記者會前一星期遊說戴，叫戴不要把達成的協議公開，亦不需初選參加者公開簽署相關文件。

趙和區較關心參與者能否入閘

趙又補充，他和區諾軒較務實，考慮初選勝出者能否在正式選舉中「入閘」，若他們未能「入閘」，便不能達致票源集中的效果。

控方及後展示鄒家成的Facebook貼文，發表《墨落無悔》聲明書。趙指，貼文回應6月9日記者會。趙看到該聲明書和新西的協調文件，同意內容相近，如聲明書要求撤銷抗爭者的控罪，新西的文件則要求特赦抗爭者。

戴發聲明指不用簽署是他個人決定

控方其後亦讀出戴耀廷於6月11日透過WhatsApp廣播功能，發送予新東、新西、九西和超區的訊息，表示：「我先向大家致歉」，他沒有要求初選參加者簽署文件，是戴的個人決定，戴又說：「我不希望由我手上產生一張有可能被政府用來DQ的名單。」又指：「在國安法陰影下，每個人被DQ的風險也很高。」李官指，戴是接受趙、區二人的遊說，惟他在訊息中則承認是個人責任，意味戴是整個計劃的領袖？趙同意。

戴耀廷之後發訊息向參與者解釋時聲稱是個人決定，但趙家賢稱他和區諾軒均曾向他作遊說。（資料圖片／張浩維攝）

認為戴應沒有諮詢所有人

控方續問，戴在訊息中未有向他諮詢意見。趙解釋，戴在記者會前向趙表示，仍在思考是否不需參加初選人簽署協議文件，並會詢問協調會議參加者的意見，但以戴的訊息，他應沒有諮詢所有人，可能只是向某些人了解。

本土抗爭與傳統民主派互信度低

趙續指，當時本土抗爭派有「超級大意見」，他們對傳統民主派，明顯是互信度不足，但各人在協調會議已達成共識，這點戴亦可以作證。

此外，趙家贀在早會休息後，表示連日作供，令他的眼睛感疲倦，望把電腦螢幕調至防藍光。法庭遂用白紙遮蓋趙面前的電腦螢幕，控方用電腦展示文件時，趙則可看法庭掛出的大螢幕。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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31名認罪的被告。(詳看下圖)