初選案｜戴耀廷發訊息稱不提癱瘓政府　趙認為戴知風險著統一口徑

民主派初選案審訊今午(4日)續審，趙家賢繼續作供時提到，國安法在2020年7月首天生效，戴當時仍表示初選不會違反國安法，即使在初選投票記者會上仍持同一立場。後來戴改稱：「但如果從大陸法嘅角度，我唔識呀。」趙稱那是他第一次聽到戴表現出不確定的態度。同年7月14日，有官方批評初選涉違法後，戴向各選區發放訊息，指他不提否決全部議案及癱瘓政府等，趙認為戴指初選有違反國安法的風險，想提醒參選團隊公開發言時要「統一大家口徑」。



初選案時序。(詳看下圖)

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國安法剛實施時戴仍稱初選應無違法

趙家賢下午作供時，控方問及他和戴耀廷的WhatsApp對話，其中戴於2020年7月1日發訊息，講及他對初選是否違反國安法的理解。戴認為：「35+的目標要否決財政預算案，應沒有觸犯國安法。」但同時補充說：「若我的判斷錯誤，應也不阻初選繼續，因大家有了Plan B的準備。」戴亦稱會把該訊息個別給各團隊。

法律方面只能聽法學副教授講解

趙收到訊息後，曾和戴電話聯絡，戴稱從憲法層面講及初選，是國安法第22和29條。趙稱他只是調解員，法律方面只能聽法律學副教授講解，當時未有給予意見。

趙家賢指戴耀廷在2020年7月14日後，才第一次表示初選或有抵觸國安法的風險。(資料圖片)

戴發訊息稱不說癱瘓政府

控方繼而指，戴於同月14日發送予多個選區的訊息，內容為：「我公開的訊息說35+的目的，是運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，令特區政府問責。不提否決每一個議案，也不說癱瘓政府。供大家參考。」主控問趙是否知道戴為何發出該訊息。趙說因初選投票的電子投票數字洩露，他於同月13日晚上就事件召開記者會，當時有記者指稱，有政府官員和中聯辦質疑初選涉違國安法，戴當時的回應大致就是訊息中的內容。

戴補充稱不懂大陸角度

趙指戴又補充說，他的法律意見是根據普通法，並說：「但如果從大陸法嘅角度，我唔識呀。」趙說這是他第一次聽到戴稱不確定初選是完全沒有扺觸國安法。

第一次看攬炒十步曲覺心寒

趙續指，就戴耀廷於2020年4月發布的《攬炒十步這是香港宿命》文章，一名《蘋果日報》政治版資深記者曾聯絡趙。趙形容首次看到該文章：「我係心寒...好似一步一步籌劃推動。」控方重覆其問題，即為何戴發送7月14日的訊息，趙回應：「就嚟解答到。」引發庭上各人大笑。

文章已提初選是攬炒大計劃一部份

法官陳仲衡便提醒，需在「押後至清明節前」完成作答。趙便說，戴在文章稱初選是「攬炒大計劃」一部份。法官李運騰向趙澄清，他是否在該記者會前不知道攬炒十步曲？趙說他不知悉，又指：「唔知佢咁具體，寫到咁清楚....一步一步去到，我講係世界大核爆。」此時再引來各人大笑。

認為發訊息著各派發言要統一口徑

趙認為，戴發送7月14日的訊息時，知悉初選有違反國安法的風險，想提醒各參選團隊的公開發言，「統一大家口徑」。法官陳慶偉遂問，此訊息是否要避免踩到「紅線」，因單是「癱瘓政府」已構成顛覆國家政權，趙同意。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022