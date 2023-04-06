初選案｜本土抗爭派開記招令事完全失控　趙家賢退出初選作切割

民主派「35+」初選案審訊今(6日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪的被告趙家賢繼續作供，他指2020年7月14日，建制媒體以至中央駐港機構等，分別發言指初選或違國安法，戴耀廷亦向各選區發訊息提勿踩紅線，趙認為戴是在力挽狂瀾，然而本土抗爭派翌日在未有通知大會下召開記招，並在會上表明否決預算案等言論，希望事件推至國際層面。趙形容這說法是「踩界」和「整件事係完全地失控」。趙後來與區諾軒討論，最後退出初選。趙說：「唔能夠DQ佢地，只能DQ自己。」形容這是一個切割。



法官留意到民主動力在初選期間，其中一個Facbook貼文有「光復議會」和「對抗暴政」字眼，趙解釋職員草擬內容時他未有為用字，若他有謹慎留意，這些字便不會出現，趙並就此說：「我要認錯。」



趙家賢承認初選期間民主動力的FB貼文曾出現「光復議會」及「對抗暴政」等字眼，並承認屬不當。（資料圖片）

民動FB貼文有提光復議會

趙家贀作供時講述民主動力在初選的主要工作，包括眾籌和宣傳，並曾在《蘋果日報》手機應用程式刊登廣告。控方展示其組織於2020年6月9日，在其Facebook專頁的貼文。法官陳慶偉留意貼文中有「光復議會」和「對抗暴政」字眼。趙解釋，「光復議會」是指民主派在立法會取得過半議席後，便可光復議會的功能。至於「對抗政權」，指當時的社會環境下，支持民主的人士覺得受到強大的政治打壓，「對抗暴政」是表達憤慨，所指的現時政權。

趙稱暴政是指香港政權

陳官問「暴政」是指香港政權，還是中國政權，或兩個政權？趙起初回應不同人看過後，都會按其思維，有不同解讀。陳官繼續追問下，趙說是指當時的香港政府，但否認這是當時民主動力的政治立場，又承認未有做好謹慎責任的角色，當時職員便草擬內容給他過目時，他未有特別留意該字眼。

就貼文出現字眼認錯

陳官續問，民主動力是否政治中立，只是做外判的工作？趙回應指該組織當然屬於外判，但作為民主派的組織並負責協調，不能說是政治中立。陳官遂問，因此貼文出現該些字眼屬錯誤？趙回應說：「我要認錯。」若他當時有盡謹慎責任，便不會出現相關字眼。

趙家賢指區諾軒在初選結束後曾致電他，並提及國安法第33條 。(資料圖片)

區諾軒提議一起退出初選

趙續指，同年7月14日和區諾軒通電，區稱會退出初選，提議趙也一同退出。趙說，當時建制媒體及中央駐港機構，甚至國務院也抨擊初選，質疑違反國安法，區當時認為要停止初選。區和趙遂於同月15和16日，先後透過Facebook宣布退出初選。

區曾提及國安法第33條

他又透露，區在電話中有提及《港區國安法》第33條(減輕刑責的條文)，也就是要終止有關計劃，因此趙於Facebook貼文發出退出聲明。但他補充，初選已投票，結果亦已公布，此方面無法作補救。

覺戴發訊息是力挽狂瀾

控方遂問趙退出初選計劃的原因，趙說除了和區的通話聯絡，戴於7月13日晚的記者會中，對初選是否完全合法有疑問。戴於同月14日向初選參加者發訊息，趙指該訊息除了是統一口徑，亦是戴力挽狂瀾，「把初選拉到唔好踩到呢嗰紅線」。控方早前該些訊息，內容包括戴稱「不提癱瘓政府」等。

趙家賢指本土抗爭派在未知會大會下，曾招開記者招待會，並發表踩界言論。（資料圖片）

本土抗爭派未知會大下開記招

惟他指，即使收到該訊息，本土抗爭派仍於同月15日，在未有通知大會下召開記者會，表明否決預算案和所有議案。他們希望迫使政府DQ議員、解散立法會，從而提升至國際層面，望國際制裁中央政府。趙形容該些發言是「踩界」，「整件事係完全地失控」。

退出初選是一個切割

趙強調在初選提名表格中，加入擁護《基本法》和效忠特區政府的條款，指此是擔任民選公職的應有之義，但本土抗爭派的說法絶對不符合此兩條款。他又說：「(既然)唔能夠DQ佢地，只能DQ自己。」強調當時作為民主動力的負責人，對組織和同事要負責，退出的決定亦讓公眾得知：「係一個切割」。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022