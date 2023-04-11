初選案｜戴耀廷未放下否決預算案等想法　曾說蓬佩奧也讚做得好

民主派初選案審訊今(11日)續審，認罪的被告趙家賢繼續作供，他指政府宣布因疫情押後立法會選舉後，戴耀廷未有放下其否決預算案等想法，更要求民主動力捐款，以讓香港民意研究所建立新投票系統，圖透過民意向傳統民主派施壓，令他們服從。惟趙稱民動退出初選後，只從事合法工作，故對戴的要求，一直未有回覆。在初選約一至兩個月後，有次他與戴見面，戴對他說：「過咗風眼位啦，無事啦依家。」戴又說時任美國國務卿蓬佩奧都讚他們做得好。



趙家賢指戴耀廷未有放下否決預算等想法，並欲設新初選機制迫傳統民主派服從。（資料圖片 / 鄭子峰攝攝）

戴認為傳統民主派仍有保留

趙家賢稱，2020年的立法會選舉押後，香港民意研究所的選前民調不需進行。趙和戴耀廷於同年8月底至9月頭在太古城曾見面，戴想叫民主動力從初選眾籌所得的款項中，向民研捐出80萬至100萬元，讓民研建立新的投票系統，以取得民間意見。趙解釋，當時預計立法會選舉預計押後1年，戴認為傳統民主派對否決預算案有保留，因此希望透過民意給予壓力，讓傳統民主派都服從。

法官李運騰問及，戴是否同年9月底時仍未放棄運用否決權，令政府回應訴求。趙同意，並指戴着重憲制權力。

被追問捐款趙稱不敢直接說不

控方讀出多個戴和趙之間的訊息，戴在同年9至10月期間，多次問及捐款予民研的事，趙都沒有回覆。趙說：「唔敢直接同佢say no(說不)。」趙形容當時處於一個「好困擾迴避既狀態」，因他和民主動力已於7月中退出初選，代表他們只從事合法工作，惟他知道戴這名「大思想家」的想法，仍在進行。

戴曾稱已過風眼位

趙透露於太古城和戴見面時，戴說：「過咗風眼位啦，無事啦依家。」又指時任美國前國務卿蓬佩奧「都讚我地做得好」。同年10月底戴出席一個會議後，又再就捐款事主追問在場的趙，趙回覆說可捐30至40萬，但不會指明特定項目。惟最終因趙等人被捕，相關款項仍在民主動力的戶口。

本土派發聲明後在初選表格加條文

控方問初選提名表格中，第二段為「我確認支持和認同由戴耀廷和區諾軒主導之協調會議共識，包括『民主派35+公民投票計劃』及其目標」。趙解釋，於同年6月9日的被選記者會，表示初選參選人不用公開簽署文件，而《墨落無悔》的三位本土抗爭派發起人，其後發表聲明書。趙等因此把此段落入表格中。

當時對立性很大

法官陳慶偉問，此段落除了是安撫本土抗爭派，同時亦迎合不願簽署聲明書的人？趙同意，並指當時對立性很大。總幹事在簽收初選表格時，有向初選參加者講及此段落，讓本土抗爭派和傳統民主派看到後，都可以各自解讀，如「九二共識」般，「一個中國，各自表述」。

參與者若違反共識將不獲發還按金

趙續指，初選參選人交表格時，亦需支付1萬元按金，民主動力會開出收據。參選人若違反共識，將不會獲發還按金。但是否沒收按金，則由作為初選協調人的戴和區諾軒決定，民主動力只負責執行。除了呂智恆因未能聯絡上，其他初選參選人都獲發還按金。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022