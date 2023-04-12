初選案｜趙家賢對戴耀廷印象：成日亂嚟　夾硬或順勢令事跟隨其意

民主派初選案16被告審訊繼續，認罪證人趙家賢今(12日)續在西九龍法院(暫代高等法院)作供，並開始接受辯方盤問。辯方庭上問及案發時為民主動力召集人的趙，和總幹事黎敬輝之間的訊息。趙曾提醒對方，留意戴耀廷在會議中如何講及民動的角色，更指：「佢啲嘢真係成日都亂嚟」。趙解釋，指戴在未得其同意下，已向他人稱邀請民動在初選中提供協助。他形容此舉是對民動造成壓力，若最終拒絕其要求，組織便會「中哂箭」。又指過往與戴合作經驗，令他覺戴是會：「夾硬黎又好，順著個勢，最終按佢需要進行。」



審訊今續審時，控方先交代案中其他共謀者，包括時任觀塘區議會主席蔡澤鴻、時任民主動力總幹事黎敬輝和公民黨前立法會議員郭榮鏗。



其中兩名被控方列為共謀者人士。(詳看下圖)

公民黨要求改為無字政綱

代表被告鄭達鴻和梁國雄的大律師黃宇逸先發問，她指國安法頒布後，公民黨向民主動力提出，要求修改其初選參選人的政綱。趙稱其職員提過有政黨提過此要求，但未指明是公民黨。黃續指公民黨要求把政綱修改為「無字政綱」。法官李運騰問，是否知悉鄭達鴻的政綱，趙稱他未有深究。

趙曾形容戴成日都亂嚟

黃續問趙和黎敬輝的WhatsApp訊息，指趙曾在訊息中著黎留意戴耀廷在會議中，如何講及民動的角色，更形容：「佢啲嘢真係成日都亂嚟」。

趙說以往在民主運動和戴的溝通中，令他有此感覺，故著職員留意。他續解釋發此訊息時，戴邀請民主動力協助初選，趙當時未答應，但戴已向與會者稱已邀請民主動力幫手，與會者因而期望民動會協助。

與戴合作經驗覺戴會夾硬嚟

趙又稱，若民主動力經考慮後決定不提供協助，便會「中哂箭，期望落差太大」，無形中造成壓力。他續指，戴要求他人做某些事情，他人未必應承，戴便會：「夾硬嚟又好，順著個勢，最終按佢需要進行。」李官便問，即戴會製造局面，令他人難以推卻？趙同意，並稱如他昨日作供時所指，他曾有「好困擾嘅迴避態度」。

五大訴求外另有其他訴求

另外，法官陳慶偉問趙對於五大訴求的理解，趙說包括撤回引渡條例的修訂、成立委員會調查整個反修例運動、釋放被捕人士和撤銷他們的控罪、要求盡快落實雙普選和取消612暴動定性。趙續指， 政府於2019年6月底已撤回修訂，惟時任特首使用不確定字眼，令民怨繼續積聚。李官問，至2020年3月時，單是撤回修訂已不能滿足相關人士，趙同意，並解釋因此還有其他訴求，屬捆綁式，要符合幾個元素，「大家先收貨」。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022