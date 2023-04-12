消費券、3月份交通補貼4.16同一日派　用八達通領取必讀

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】八達通消費券首期3,000元下周日（16日）派發，用八達通領取的市民要留意，同一日也是3月份公共交通補貼派發日。由於八達通儲值上限為3,000元，因此無法一嘟領取兩項計劃全數金額。若交通津貼超過3個月未領取，將會失效。



據了解，市民當日憑八達通若在補貼領取站或八達通服務拍卡，將會優先領取未收的交通津貼，餘額才是消費券，總之上限為3,000元。換言之，除非市民的交通津貼為0元，否則至少要拍卡兩次，才可領取全額3,000元消費券。至於透過便利店、超市、手機App等方式領取消費券，要記得在三個月內消費以騰出一定金額「空間」，以便再拍卡領取交通津貼。



下文將提供詳盡的教學：



▼八達通消費券須知事項▼



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公共交通補貼領取期限僅三個月

首期3,000元消費券與公共交通補貼派發日「撞期」，同樣在下周日。惟八達通的儲值上限為3,000元，即無法同時領取所有兩項計劃的金額。究竟應如何領取消費券及交通津貼，才最為安全呢？

由於第二期的八達通消費券，最遲在11月16日領取，即目前仍有約七個月時間，相當充裕。相較之下，僅三個月期限的交通補貼則較為迫切，即3月份的補貼，4月16日首派，最遲7月15日領取。一旦逾期未領取便會被勾銷，損失視乎市民可得的交通補貼金額，最高500元。

市民可經4個途徑領取八達通消費券。（網頁截圖）

領取八達通消費券四大途徑

1）設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭、公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的拍卡機（藍機）；



2）7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場（包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店；



3）八達通手機App（須具有NFC功能、iOS 13以下的手機除外）；



4）八達通服務站。



電子消費券2023派發安排。

補貼領取站優先發放交通津貼金額

現時消費券共有上述四種領取方式，其中補貼領取站（藍機）及八達通服務站，均可同時領取消費券與交通補貼。但據了解，上述兩站優先發放交通津貼，餘下金額才存入消費券，即除非市民的交通津貼為0元，否則必須分開兩次或以上拍卡，才可領取全額3,000元消費券。

若八達通內已有200元儲值額，並可領取交通津貼為300元，在上述拍卡站拍卡後，將會先存入交通津貼300元，餘下2,500元的空間則存入消費券。至於仍存領取的500元消費券，則可在該張八達通消費500元至之後七個月內拍卡再領取。

賺OK便利店優惠券切記三個月內拍卡領交通津貼

OK便利店今日公布，在4月16日凌晨零時至4月22日，凡首次到店領取八達通首期消費券3,000元，將額外獲贈總值20元的OK優惠券。因此須注意，經便利店／超市、手機App領取消費券，除了在三個月內騰出一定金額外，亦切記拍卡領取交通津貼，否則會被取消。