消費券2023｜7-Eleven禮券買$300送$30　萬寧扣減優惠最多$420

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】首期3,000元消費券將在4月16日派發，DFI集團今（11日）宣布一系列優惠，包括到7-Eleven買300元現金券再送一張30元券；到惠康買1,000元禮券送50元禮券及30元現金優惠券各一張；萬寧亦有禮券及折扣優惠，最高可合共扣減420元。



7-Eleven禮券優惠 買$300送$30

由今年4月12日至6月30日，在7-Eleven分店購買300元現金券（一套10張30元現金券），額外再送多一張30元現金券。現金券有效期至今年10月31日，至於贈送的30元現金券，有效期至今年7月31日。

顧客可使用任何支付工具購買現金券，贈送的現金券不設任何消費限額，可即時在店內使用。所有現金券不適用於購買香煙或服務項目，優惠視乎各分店的現金券供應而定，數量有限，售完或送完即止。

惠康禮券優惠 買$1000送$50另送$30

由今年4月7日至4月20日，在惠康分店購買1,000元禮券，即送一張50元禮券，該禮券有效期至今年5月31日。另外，顧客即日起至4月13日，買1,000元禮券，再額外多一張30元現金優惠券。該現金優惠券有效期至今年4月30日，下次購物滿380元可使用。

換言之，即日起至4月13日，到惠康分店購買1,000元禮券，可獲一張50元禮券及30元現金優惠券。

每名顧客限購10,000元禮券，可使用任何支付工具購買。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。但優惠不適用於所有網上購物，或透過任何App，電話、傳真或電郵的購物服務。

萬寧禮券優惠 $1000送$50、$3000送$200

由今年4月17日至4月30日，在萬寧分店購買$1,000禮券再送50元禮券，買2,000元送100元，買3,000元送200元。贈送的禮券有效期為最少一年或以上。每人每日限購3,000元禮券，可使用任何支付工具購買，視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。

此外，優惠不能與yuu折扣日、恒生enJoy卡94折優惠日等優惠日同時使用。優惠亦不可與其他萬寧現金優惠券，或消費券優惠券同時使用，只適用於香港萬寧門市分店。

萬寧折扣優惠合共$420 買滿$398減$48

．由今年4月16日至4月30日，在萬寧分店以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe、BOC Pay購物滿998元，即時扣減148元。

．由今年4月16日至5月31日，在萬寧分店購物滿298元，即時扣減28元；在萬寧網店購物滿808元，即時扣減98元。

．由今年4月16日至7月15日，在萬寧分店購物滿398元，即時扣減48元；滿698元則扣減98元。

即顧客最高合共可獲420元即時扣減優惠。使用優惠前，只要在購物時只須出示支付工具內的優惠條碼，或在收銀處向職員告知需使用優惠，即可獲得扣減。

惟優惠券只限用一次，不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、短期推廣／專櫃、會員積分及印花活動之換購品、繳付膠袋徵費、易辦事Easy Cash提款及八達通增值服務，以及不能於yuu折扣日、 恒生enJoy卡94折優惠日、開心星期三優惠日等優惠日使用。