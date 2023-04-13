財委會｜目標年底落實垃圾徵費　謝展寰：或禁部分日本食品入口

環境及生態局局長謝展寰表明，政府的目標是今年底落實垃圾徵費。但在今日（13日）立法會特別財委會會議上，經民聯的盧偉國指，人均垃圾棄置量近年不跌反升，又關注不少商品都出現過度包裝的問題。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，現時廚餘回收量低，促請政府加大回收比例。



謝展寰回應指，垃圾徵費是重要一步，以鼓勵減少廢物產生。在廚餘回收方面，關鍵在於改變市民習慣及業界操作，加大上游回收。

環保署副署長陸嘉健補充指，現時「綠在區區」接收的回收物，需按合約交給認可的回收商處理，政府相信垃圾徵費後，市民對回收的需求將會增加，明年政府會推出新政策，有物管或法團的屋苑或單幢樓宇，必須將分類收集的回收物，交給認可回收商。至於商品包裝方面，政府會與零售界溝通，同時檢視歐盟等地方的指引。

另外，新民黨議員李梓敬表示，現時政府停車場提供的充電設施不足，只有2000多個，而政府大約6000多部車輛中，只有約150部屬電動車，質疑政府推動電動車發展屬於「講一套、做一套」。

政府大樓會額外加7000個充電裝置

謝展寰則說，當局去年已訂立政策，除非有特別解釋，否則政府新買的車輛必須是電動車。環境及生態局首席助理秘書長梁啟明稱，現時私人市場有3000多個快充裝置，可同一時間滿足幾部電動車充電，雖然現時市民仍要排隊為電動車充電，但市場已不斷增加充電設施，政府大樓亦會額外增加約7000個充電裝置。

選委界議員陳沛良認為，政府要鼓勵業界轉用電動的士，必須要有足夠充電設施。梁啟明回應，電動的士可使用現有快充網絡，同時在政府場地、停車場或的士站，會加裝的士專用充電設施，部分油站亦會轉為充電站。

日擬排核廢水 港府加強管制日進口食品

另一方面，多名議員關注日本計劃透過海底管道排放福島核電廠的核廢水。謝展寰表示，港府必定會加強管制日本進口食品，管制範圍將參考國家方針以及國際原子能機構的審查結果，必定涵蓋福島及鄰近地區縣市的水產品，並考慮禁止部分特定食品進口。

他又指，在日本排放核廢水後，會每日公布日本進口食品檢測結果，政府化驗所已制訂新的檢測方案，目前檢測人手充足，若有需要會增聘合約人手。環境及生態局副秘書長李炳威補充，已斥資600萬元購買檢測設備，並會再增購儀器，他又指，跨部門專責小組已召開多次會議，討論應對方案，港府已多次向日方提出查詢，形容與日本當局的溝通並不被動。