【邵逸夫獎】獲獎女科學家：影響力不如男性　年輕人應走自己的路

邵逸夫獎舉世矚目，志在表揚在學術及科學研究或應用上獲得突破成果，甚或對人類生活影響遠的科學家。 今年邵逸夫生命科學與醫學獎，由美國康奈爾大學威爾康奈爾醫科研究生院教授瑪麗亞．傑辛奪得，她的一項研究證明，DNA中定點雙鏈斷裂會刺激哺乳動物細胞的基因重組，該項發現奠定基因編輯技術的發展。 身為女性科學家，瑪麗亞．傑辛坦言女性在科學領域並不如男性一樣有足夠影響力，又鼓勵致力投身科學界的年輕人，要找到自己對科學的熱情，並跟隨自己所選擇的路。

瑪麗亞．傑辛（Maria Jasin）奪得今年邵逸夫生命科學與醫學獎。（梁鵬威攝）

研究奠定基因編輯技術發展

瑪麗亞．傑辛（Maria Jasin）現為美國紀念斯隆凱特琳癌症中心成員、美國康奈爾大學威爾康奈爾醫科研究生院教授。她於1994年進行的一項研究，證明在哺乳動物染色體的定點雙鏈斷裂，可以通過重組和染色體末端連接兩種不同的正常細胞過程來修復。

香港中文大學生命科學學院助理教授黃永德指，該發現為現今的基因編輯技術奠定基礎，有助人類以基因編輯方式治療癌症。

科學興趣源於美國探月留下的腳印

瑪麗亞．傑辛指，自青少年時期便喜歡物理、數學，至1969年，美國太空人尼爾．岩士唐(Neil Armstrong)在月球留下腳印，為人類探月工程立下里程碑，當時年幼的瑪麗亞．傑辛和家人在電視中目睹人類踏上未知的月球，感到興奮，更令她漸漸對科學產生興趣。

但對於瑪麗亞．傑辛而言，太空過於遙遠，生物學對她而言則更加容易接觸，研究生物學亦有助治療疾病，因此決心投身生物學的世界，並於1978年在美國弗羅里達大西洋大學取得生物學學士學位。

瑪麗亞．傑辛（Maria Jasin）勉勵有志投身科學研究的年輕人應熱愛自己所做的事，並跟從自己所選擇的路。（梁鵬威攝）

年輕人需熱愛自己所做的事 走自己的路

雖然決心投身生物學，然而大學畢業後，瑪麗亞．傑辛深真正深感女性要進入生物研究學領域並不容易。她指，當年能投身生物研究的女性較少，女性必須證明自己對生物研究有足夠的認真和專注。

她又指，時至今日，生物研究領域有雖然不少女性，但能夠擔任較高職位的卻很少，故對比男性，女性的聲音仍不強大。

年幼時害羞安靜 勇於指出老師錯誤

現年63歲的瑪麗亞．傑辛在科學界有一番成就，學生時期的她比較害羞和安靜，但對科學問題卻有一份執著。瑪麗亞傑辛憶述，讀書時曾有學校修女指太陽並不會移動，但事實並非如此，她其後指正修女的說法，並對自己敢於挑戰老師權威感到興奮。

她鼓勵有志投身科學研究的年輕人，需要真正熱愛自己所做的事，找到科學熱情，並跟隨自己所選擇的路，無需介懷他人的說法。