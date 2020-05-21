邵逸夫獎｜得獎名單出爐　生命科學與醫學獎得主研發光遺傳學

邵逸夫獎基金會今日（21日）公布2020年度得獎名單，今屆生‍命‍科‍學‍與‍醫‍學獎平均分給三人，分別是英國牛津大學韋恩弗萊特生理學講座教授格羅米森伯克、德國柏林洪堡大學神經科學赫蒂講座教授彼得黑格曼，和德國維爾茨堡大學分子植物生理學教授格奧爾格內格爾奪得，以表彰他們研發出的光遺傳學。

三科學家同獲生‍命‍科‍學‍與‍醫‍學獎。（黃詠愉攝）

生‍命‍科‍學‍與‍醫‍學獎平均分給格羅米森伯克（Gero Miesenbock）、彼得黑格曼（Peter Hegemann）和格奧爾格內格爾（Georg Nagel），他們研發出光遺傳學，徹底改革了神經科學發展，可追蹤和控制實驗動物的神經網絡。

天文學獎得主羅傑布蘭福德 （Roger D Blandford），以表彰他對理論天體物理學的根本性貢獻，特別是在活躍星系核的基本理解、相對論性噴流的形成和準直、黑洞的能量提取機制和激波中的粒子加速及其相關的輻射機制。

數學科學獎由二人平分

至於數學科學獎則平均頒予亞歷山大貝林森（Alexander Beilinsom）和大衛卡茲丹（David Kazhdan），以表彰他們對表示論，以及許多其他數學領域的重大影響。

頒獎禮延至2021年進行

邵逸夫獎基理事會主席暨評審會副主席楊綱凱教授致辭時指，「邵逸夫獎」每年頒發一次，設有天文學、生‍命‍科‍學‍與‍醫‍學、數學科學三個組別，每項獎金120萬美元，以表彰成就超卓的科學家。不過，受疫情影響，今屆頒獎禮將會延至2021年進行，亦為歷屆首次。