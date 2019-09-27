【邵逸夫獎】太空船旅行者號領導者：社交媒體為科學發展帶來挑戰

邵逸夫獎舉世矚目，志在表揚在學術及科學研究或應用上獲得突破成果，甚或對人類生活影響遠的科學家。 今年邵逸夫天文學獎，由美國加州理工學院大衛．莫里斯物理學講座教授和特別項目副校長愛德華．史東（Edward C Stone）奪得，他領導的旅行者項目成功探索木星、土星、天王星、海王星，大大提升人類對宇宙間星體及外太陽系的了解。 愛德華．史東指，公眾對科學研究的認識有助科學發展，然而隨着社會發展，社交媒體所散播的謠言卻是對科學發展的挑戰，他指人們總會選擇相信他們想要相信的事，建議要「找到真相(get the fact )」。

愛德華史東從1972年起擔任旅行者項目的項目科學家，在太空船飛掠行星的期間，他成為旅行者項目發言人， 負責向公眾解釋旅行者項目的科學發現。（梁鵬威攝）

40多年之前，誰又想到能近距離觀看到浩瀚的太空中八大行星的樣貌，從而得知木星的衛星「木衛一」有許多火山；土星環擁有複雜的結構；而天王星以及海王星原來都有磁場，甚至會出現極光，這一切都與70年代發射的太空船有關。

1977年旅行者號展開太空探索之旅

1977年，太空船旅行者1號和旅行者2號從地球出發，展開探索太空之旅。在1979年至1981年間，兩艘太空船飛越木星和土星；旅行者2號於1986年和1989年，分別探訪天王星和海王星，這兩個項目均與愛德華史東（Edward C Stone）有關，他就是旅行者項目的領導者。

香港大學地球科學系物理學系副教授李文愷指，旅行者項目（Voyager Program）首次讓人類清晰地見到木星、土星、天王星、海王星的「真身」，亦讓人們對以上四個星體有更深的了解。而旅行者1號更成為進入星際空間的第一個人造物體。

邵逸夫天文學獎遴選委員會亦讚揚旅行者項目，大大提高了人類對所有巨行星及其許多衛星的質量、大小、形狀和重力場的了解。

愛德華史東指，能夠將研究科學作為職業是非常美妙的事。（梁鵬威攝）

社交媒體為科學發展帶來挑戰

自1972年起擔任旅行者項目的項目科學家愛德華．史東，同時負責太空船11個儀器中的其中一個。除此之外，愛德華．史東還是旅行者項目的發言人，每當太空船接近外星時，團隊便會召開記者招待會，向公眾解釋旅行者號的科學發現；他指，這有助公眾了解項目進行的過程。

雖然公眾認識對科學發展十分重要，然而愛德華．史東指，現在的社交媒體對科學發展卻是個挑戰，他指，社交媒體創造平台讓人們發聲，但亦成為了一個令人們相信錯誤信息的平台。

愛德華．史東指，人們總會選擇相信他們想要相信的事，而互聯網讓人找到與自己抱有同樣想法的人。對於充斥著不實信息的互聯網，愛德華．史東的建議是「找到真相 (get the fact )」。

太空船旅行者號探索太空事件表。（美國太空總署NASA網頁）

自幼對科學有興趣 外星生命存在關鍵為水

愛德華．史東感歎，能夠將研究科學作為職業是非常美妙的事。他自幼便對科學知識感興趣，同時喜歡拼砌各種儀器。年輕時，曾有人將一個晶體收音機（Crystal Radio）交給他拼砌，他也能成功拼砌，也有很多人向他請教科學問題。

對於宇宙間是否有生命存在，他指有可能，而水是生命存在的關鍵因素，他更笑言，並不擔心外星人入侵地球，因此並沒有花過多時間關注外星人。

旅行者號將在5年後停止運作

愛德華．史東預計，旅行者1號和2號將會在5年後因燃料耗盡而停止運作；雖然旅行者號即將完成逾40年的太空探索之旅，但年逾80的愛德華．史東卻仍未停止他對太空的熱情，甚至正帶領另一個項目，一個30米天文望遠鏡工程（Thirty Meter Telescope ），將製造出一個較現時全球最大光學望遠鏡鏡面直徑，大3倍的望遠鏡，該天文望遠鏡能探索距離地球更遠的宇宙，甚至有望解開宇宙形成之謎。