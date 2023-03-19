缺鐵性貧血食鐵丸補血但怕便秘？　一文睇清應對副作用及服藥貼士

鐵質是製造血紅蛋白的重要元素，身體「缺鐵」與貧血息息相關。都市人特別是女性，容易受「缺鐵性貧血」所困擾，輕則易倦頭暈，重則呼吸困難。對付此症，從速診斷及補充鐵質最為重要，尤以口服「鐵丸」較為方便。不過普遍患者擔心服食鐵丸容易出現頭暈便秘等副作用而卻步，以下會分享應對副作用方法及服用鐵丸的貼士，為患者減低疑慮，輕鬆補鐵「回血」。



撰文：醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明



醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明

貧血是全球常見疾病，根據世界衛生組織定義，15歲以上男性的血紅蛋白量小於130克/1公升血，以及15歲以上女性的血紅蛋白量小於120克/1公升血，即屬貧血。貧血當中又以缺鐵性貧血最為普遍，一般發展中國家就有2至5%人口患上缺鐵性貧血。其徵狀包括容易疲倦、頭暈、面色蒼白，甚至呼吸虛弱困難。

可是都市人生活節奏急促，工作繁重，容易忽視以上症狀而患上缺鐵性貧血都不自知。若不加理會，血紅蛋白因而減少，就有機會令血管發炎及栓塞，危害身體。

缺鐵性貧血高危群組包括：

（一）身體對鐵質吸收不佳，例如腸道或身體免疫疾病患者



（二）日常飲食習慣缺少鐵質



（三）孕婦



（四）未停月經的女性



（五）長期服用非類固醇消炎止痛藥人士



（六）長者，其腸道吸收鐵質能力隨年齡減弱



都市人生活節奏急促，工作繁重，容易忽視以上症狀而患上缺鐵性貧血都不自知。（張浩維攝／資料圖片）

治療缺鐵性貧血，最先要找出病因。有研究指出三分之一患者是因本身患有其他疾病所致，例如腸胃病、消化系統病及癌症。先排除其他疾病的影響後，就可以對診下藥。當出現缺鐵性貧血症狀，愈快補充鐵質愈好。在飲食上攝取鐵質的速度較口服鐵丸慢，一般服食鐵丸約兩星期後就能起效，之後頭四星期建議持續監察血紅蛋白水平，當水平回復正常後，仍建議繼續服食鐵丸將三個月，為身體補充足夠鐵質。

治療缺鐵性貧血，最先要找出病因。有研究指出三分之一患者是因本身患有其他疾病所致，例如腸胃病、消化系統病及癌症。

鐵丸副作用是容易便秘及作嘔作悶，不少患者因而不遵醫囑服藥。事實上，當面對上述副作用，患者可有三大應對之法。第一是向醫生反映及商量轉食另一種鐵丸，現時三種常用鐵丸包括Ferrous Sulphate，Ferrous Fumarate，Ferrous Gluconate；當中以Ferrous Fumarate較少便秘影響。

當出現缺鐵性貧血症狀，愈快補充鐵質愈好。（GettyImages/VCG）

第二是與醫生討論減低劑量的可行性，鐵丸普遍不必「食足一世」，當血紅蛋白回復正常便可停藥。第三是聽取醫生意見，由每日服藥一次改為隔日服食，減輕便秘情況。

以下有四項服用鐵丸的貼士，其共通點是避免阻礙腸道吸收鐵質

（一）空肚服藥，建議患者可於起床後、或是午餐及晚餐中間時段服藥



（二）不與胃藥一同服食，避免產生化學反應。舉例服用鐵丸後最少隔兩小時才食胃藥，又或者服用胃藥後最少四小時後才服用鐵丸



（三）不與維他命C補充劑一同服食，現時並無明顯證據顯示維他命C有助吸收鐵質



（四）以開水送服鐵丸，避免以咖啡或其他飲料送藥



總括而言，缺鐵性貧血為常見都市病，但不宜掉以輕心，建議每半年或一年進行身體檢查，觀察血紅蛋白水平。就算發現「缺鐵」，亦無須諱「藥」忌醫，務求盡快補鐵「回血」，擺脫貧血困擾。

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