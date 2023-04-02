遮蔽靈魂之窗的黃斑點病變

黃斑點病變是香港銀髮族常見的眼疾，根據香港眼科學會估計，全港約有五十萬人患上老年黃斑病變。隨著長者使用智能裝置日漸普及，患上黃斑點病變的個案亦日趨上升，年紀增長、深近視、紫外光等 是造成黃斑點病變的原因。



撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘



醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘。

黃斑點病變成因較多，客觀因素包括年齡增長、家族遺傳、種族、高度近視、高度遠視等，另外，吸煙、癡肥、紫外光的影響、血壓高、膽固醇高、心血管病、西化的飲食習慣亦都增加患上黃斑點病變的機會。

黃斑點病變主要有兩類 – 乾性老年黃斑點病變和濕性老年黃斑點病變。乾性老年黃斑點病變是較常見的種類，佔病例九成。患者的黃斑點底部的視網膜色素上皮層細胞(RPE)積聚黃白色，稱作脈絡膜小疣/癮結的沉積物。患者視力下降速度通常較慢，一般不會完全失去中央視覺。

濕性老年黃斑點病變佔所有病例約一成，患者的黃斑區長出新生血管，液體及血液從新生血管滲出，影響患者視力。

黃斑點病變的初期病徵不明顯，及後中央視野及視力開始出現模糊，景物變形、線條扭曲。（VCG）

黃斑點病變的初期病徵不明顯，及後中央視野及視力開始出現模糊，景物變形、線條扭曲。若患者得不到適當治療，八成患者會在兩、三年間中央視野完全失去，嚴重可致失明。

由於患病初期病徵不明顯，醫生最簡單可透過阿姆斯勒方格表作初步診斷；醫生亦可利用眼底螢光造影拍攝視網膜的情況。近年亦會用光學相干斷層眼底掃描技術，其好處是非侵入性，利用光學診斷斷層成像技術，即時獲得高解像視網膜。

黃斑點病變一般可透過特殊眼鏡及放大鏡來提高視力，近年醫學界開始引入藥物，在一些個案中能改善已受損的視力。（資料圖片）

黃斑點病變一般可透過特殊眼鏡及放大鏡來提高視力。此外，亦可植入透明晶體改善視力。現時新的淡黃晶體較傳統透明晶體好，病人看東西時感覺較柔和，並能過濾光線中 對眼睛有害 的藍光。

治療方面，以往會採用激光療法或光動力療法，暫停阻止血管增生。近年醫學界開始引入藥物，含抗血管新生因子或抗血管內皮細胞生長因子，不但能抑制眼球內的異常血管增生、預防出血，在一些個案中更能改善已受損的視力。

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